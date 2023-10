Neuer elektrostatischer Traktorstrahl könnte Weltraumschrott sicher aus der Erdumlaufbahn entfernen

By

In einer Welt, die für Kommunikation und Navigation zunehmend auf Satelliten angewiesen ist, ist das Problem des Weltraummülls zu einem wachsenden Problem geworden. Mit dem Boom der kommerziellen Raumfahrtindustrie wird erwartet, dass die Zahl der Satelliten in der Erdumlaufbahn sprunghaft ansteigt, was ein höheres Risiko von Kollisionen und die Entstehung von mehr Trümmern mit sich bringt. Möglicherweise zeichnet sich jedoch eine innovative Lösung ab: ein elektrostatischer Traktorbalken.

Der von Wissenschaftlern der University of Colorado Boulder entwickelte elektrostatische Traktorstrahl bietet eine berührungslose Methode, um nicht mehr funktionierende Satelliten und Weltraummüll aus der Erdumlaufbahn zu entfernen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden wie Harpunen oder Andocksystemen nutzt der Traktorstrahl die elektrostatische Anziehung, um Weltraumschrott sicher aus der Gefahrenzone zu schieben. Durch das Abfeuern negativ geladener Elektronen auf einen Zielsatelliten erzeugt der Strahl eine positive Ladung auf dem Servicer-Raumschiff und „klebt“ die beiden effektiv durch elektrostatische Anziehung zusammen.

Auch wenn das Konzept eines Traktorstrahls wie Science-Fiction klingt, haben die Forscher erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung gemacht. Mit einer voll funktionsfähigen Version, möglicherweise innerhalb eines Jahrzehnts, könnte der elektrostatische Traktorstrahl eine entscheidende Rolle bei der Linderung des Weltraummüllproblems spielen. Diese innovative Technologie würde nicht nur Kollisionen zwischen Weltraumschrott und funktionierenden Raumfahrzeugen verhindern, sondern auch wertvollen Platz in der geostationären Umlaufbahn freimachen, wo Satelliten über bestimmten Punkten auf der Erde fixiert bleiben.

Der Hauptvorteil des elektrostatischen Traktorstrahls liegt in seiner berührungslosen Natur. Alternative Methoden wie Harpunen und Netze bergen das Risiko, das Raumschiff, das sie entfernen wollen, zu beschädigen, was das Problem noch verschärft. Darüber hinaus ist die Verwendung großer Magnete, eine weitere vorgeschlagene Lösung, sowohl kostspielig als auch potenziell störend für die Steuerung des Servicer-Raumfahrzeugs.

Während der elektrostatische Traktorstrahl möglicherweise Einschränkungen aufweist, wie z. B. seinen langsamen Betrieb und den Bedarf an erheblichen Finanzmitteln, stellt er einen vielversprechenden Schritt vorwärts bei der Bewältigung des wachsenden Weltraummüllproblems dar. Durch die sichere Verlagerung stillgelegter Satelliten in eine „Friedhofsumlaufbahn“ weit von der Erde zeigt diese Technologie das Potenzial, die langfristige Nachhaltigkeit und Sicherheit der Weltraumforschung und des Satellitenbetriebs zu gewährleisten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist Weltraumschrott? Unter Weltraumschrott versteht man ausgediente Satelliten, verbrauchte Raketenstufen und andere Trümmer, die die Erde umkreisen. Es birgt die Gefahr von Kollisionen und kann funktionsfähige Raumfahrzeuge beschädigen.



Warum ist Weltraummüll ein Problem? Die zunehmende Anzahl von Satelliten und Weltraummüll in der Erdumlaufbahn erhöht das Risiko von Kollisionen, die zur Entstehung weiterer Trümmer führen und möglicherweise die Wirksamkeit von Satellitendiensten beeinträchtigen können.



Wie funktioniert der elektrostatische Traktorstrahl? Der elektrostatische Traktorstrahl nutzt die Anziehung zwischen positiv und negativ geladenen Objekten. Durch das Abfeuern negativ geladener Elektronen auf einen Zielsatelliten erzeugt das Service-Raumschiff eine positive Ladung, wodurch eine elektrostatische Anziehung entsteht, die die Verbindung zwischen ihnen hält.



Was sind die Vorteile des elektrostatischen Traktorstrahls? Im Gegensatz zu anderen Methoden wie Harpunen oder Andocksystemen ist der elektrostatische Traktorstrahl berührungslos und eliminiert das Risiko einer Beschädigung von Raumfahrzeugen. Es bietet auch eine kostengünstige Lösung zur Beseitigung von Weltraummüll.



Welche Einschränkungen gibt es beim elektrostatischen Traktorstrahl? Die Haupteinschränkung des elektrostatischen Traktorstrahls ist sein langsamer Betrieb. Es würde viel Zeit und sorgfältiges Manövrieren erfordern, um einen einzelnen Satelliten aus der Erdumlaufbahn zu entfernen.