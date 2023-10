Neue Studie stellt monetäre Vorteile der Rolle der Streifenhyänen bei der Kadaverentsorgung fest

By

Eine neue Studie, die im Sawai Mansingh Wildlife Sanctuary in Rajasthan durchgeführt wurde, schätzt den finanziellen Nutzen der Aasfressdienste der Streifenhyänen an Viehkadavern und wilder Beute ab. Die Studie ergab, dass Streifenhyänen im Schutzgebiet im Zeitraum 2019–2020 23 Tonnen Viehkadaver und 17 Tonnen Wildbeute verzehrten, wodurch Tausende von Dollar an Kosten für die Kadaverbeseitigung eingespart wurden.

Streifenhyänen bieten Abfallentsorgungsdienste an, die dazu beitragen, die Übertragung von Krankheiten zu verhindern und die Umwelt sauber zu halten. Diese Vorteile verringern nicht nur das Krankheitsrisiko, sondern sparen auch Geld, da auf künstliche Schlachtkörperbeseitigungsmethoden wie elektrische Einäscherung oder Scheiterhaufen verzichtet werden kann.

Die Studie, eine der ersten Schätzungen der finanziellen Vorteile des Aasfresses durch Streifenhyänen in einer von Menschen dominierten Landschaft, zielt darauf ab, Licht auf die positiven Beiträge zu werfen, die diese oft übersehenen Aasfresser leisten. Die Studie legt nahe, dass die Aufklärung der lokalen Gemeinschaften über diese finanziellen Vorteile möglicherweise das negative Image der Streifenhyänen beseitigen und zu deren Erhaltung beitragen könnte.

Die Streifenhyäne ist eine von vier Hyänenarten auf der Welt und kommt in Indien vor. Diese einsamen Fleischfresser haben ein hundeähnliches Aussehen und ernähren sich opportunistisch von Tierresten, die von größeren Fleischfressern gefressen wurden, sowie von weggeworfenen Tierkadavern.

Die Bereitstellung von Kadaverentsorgungsdiensten für Streifenhyänen ist im Untersuchungsgebiet aufgrund der großen Anzahl von Nutztieren und der schlechten sanitären Einrichtungen besonders wichtig. Das Abladen von Kadavern auf offenen Flächen und entlang von Straßenrändern stellt ein ernstes Abfallmanagementproblem dar und macht die Region anfällig für die Ausbreitung zoonotischer Krankheiten.

Die wirtschaftlichen Beiträge der Aasfressdienste der Streifenhyänen wurden von den Forschern quantifiziert. Sie schätzten den Wert der Schlachtkörperbeseitigung anhand zweier Methoden: elektrische Einäscherung und Scheiterhaufenverbrennung. Die Ergebnisse zeigten, dass Streifenhyänen etwa 4.4 Prozent der Tierkadaverabfälle, insgesamt 23 Tonnen, aus dem jährlichen Abfallaufkommen des Untersuchungsgebiets von 525 Tonnen entfernten. Die Kosten für die Beseitigung dieser Abfälle wurden auf 7095 US-Dollar für die elektrische Einäscherung und auf 49,665 US-Dollar für die Scheiterhaufenverbrennung berechnet.

Die Studie schlägt vor, dass die festgestellten monetären Vorteile von Forstbehörden für die Bewirtschaftung von Streifenhyänen und ihren Lebensräumen genutzt werden könnten. Die in dieser Studie verwendete Bewertungsmethode könnte auch in anderen Bereichen angewendet werden, die bei der Entsorgung von Viehkadavern vor Herausforderungen stehen, was Aasfressern wie Schakalen und Füchsen zugute kommen würde.

Insgesamt unterstreicht das Verständnis des wirtschaftlichen Werts der von Streifenhyänen erbrachten Aasfressdienste die Bedeutung dieser Tiere für die Erhaltung gesunder Landschaften und regt zu einer Neubewertung der häufig mit ihnen verbundenen negativen Wahrnehmung an. Durch den Verzehr von Viehabfällen sparen Streifenhyänen nicht nur den Gemeinden Geld, sondern tragen auch zur Krankheitsprävention und zum Nährstoffkreislauf in Ökosystemen bei.

– Bildquelle: Randeep Singh