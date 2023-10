Wie sich Feuer auf die Kohlenstoffspeicherung im Boden in Savannen und Grasland auswirkt

Savannen und Grasland sind weit verbreitete Ökosysteme, die etwa 40 % der Landoberfläche der Erde bedecken. Sie erbringen wichtige Ökosystemdienstleistungen wie Nahrungsmittelproduktion, Wasserregulierung und Kohlenstoffbindung. Diese Ökosysteme sind jedoch anfällig für den Klimawandel und menschliche Aktivitäten, insbesondere für Veränderungen im Feuerregime.

Feuer spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Struktur, Zusammensetzung und Funktion von Savannen und Grasland. Menschliche Aktivitäten wie Landnutzungsänderungen, Brandbekämpfung und Brandentfachung haben die Häufigkeit und Intensität von Bränden verändert. Diese Veränderungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Kohlenstoffspeicherung im Boden, dem größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher und einem Schlüsselfaktor bei der Regulierung des globalen Klimas.

Feuer kann sich je nach Brandregime und Ökosystemeigenschaften auf unterschiedliche Weise auf die Kohlenstoffspeicherung im Boden auswirken. Es kann die Kohlenstoffspeicherung im Boden reduzieren, indem es organisches Material direkt verbrennt, die Bodentemperatur und die Zersetzungsraten erhöht und die mikrobiellen Gemeinschaften und den Nährstoffkreislauf im Boden verändert. Andererseits kann Feuer auch die Kohlenstoffspeicherung im Boden erhöhen, indem es das Pflanzenwachstum stimuliert, die Bodenaggregation und -stabilität verbessert, die Bodenerosion verringert und die Ansammlung von Holzkohle erleichtert.

Der Nettoeffekt von Feuer auf die Kohlenstoffspeicherung im Boden variiert je nach Savannen- und Graslandtyp. In feuchten Savannen und Graslandschaften, wo die Wasserverfügbarkeit hoch ist, kann Feuer das Pflanzenwachstum anregen und den Kohlenstoffeintrag in den Boden erhöhen. Im Gegensatz dazu kann Feuer in ariden und semi-ariden Savannen und Graslandschaften aufgrund der begrenzten Wasserverfügbarkeit das Pflanzenwachstum verringern und den Kohlenstoffeintrag in den Boden verringern.

Um besser zu verstehen, wie Feuer die Kohlenstoffspeicherung im Boden in verschiedenen Savannen- und Graslandtypen beeinflusst, führten Forscher eine globale Synthese von Daten aus 53 Langzeitexperimenten zur Brandmanipulation durch. Sie fanden heraus, dass eine Reduzierung der Feuerhäufigkeit die Kohlenstoffspeicherung im Boden in ariden und semi-ariden Ökosystemen um 23 % erhöhte, in feuchten Ökosystemen jedoch keine signifikante Auswirkung hatte. Umgekehrt verringerte eine zunehmende Feuerhäufigkeit die Kohlenstoffspeicherung im Boden in ariden und semi-ariden Ökosystemen um 11 %, hatte jedoch keine signifikante Auswirkung auf feuchte Ökosysteme.

Die Studie ergab auch, dass aktuelle Ökosystemmodelle, die von Klimaforschern verwendet werden, die Auswirkungen von Bränden auf die Kohlenstoffspeicherung im Boden in trockeneren Savannen und Graslandschaften unterschätzen. Die Verbesserung dieser Modelle ist entscheidend, um die Wechselwirkungen zwischen Feuer, Vegetation und Bodenprozessen in diesen Ökosystemen genau darzustellen.

Die Ergebnisse haben wichtige Implikationen für Strategien zur Eindämmung des Klimawandels in Savannen und Grasland. Eine Verringerung der Brandhäufigkeit in trockeneren Ökosystemen könnte die Kohlenstoffspeicherung im Boden erhöhen und dazu beitragen, die Klimaerwärmung zu verlangsamen. Es müssen jedoch Kompromisse mit anderen Ökosystemleistungen und Zielen zum Schutz der biologischen Vielfalt in Betracht gezogen werden.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die Mechanismen zu verstehen, die den Auswirkungen von Bränden auf die Kohlenstoffspeicherung im Boden in verschiedenen Savannen- und Graslandtypen zugrunde liegen. Dies wird zur Entwicklung genauerer Modelle und Prognosen zukünftiger Veränderungen in diesen Ökosystemen unter verschiedenen Szenarien des Klimawandels und menschlicher Aktivitäten beitragen.

