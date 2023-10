By

Am Samstag, dem 14. Oktober, wird es zu einer seltenen ringförmigen Sonnenfinsternis kommen, die sich über die Vereinigten Staaten zieht. Die Sonnenfinsternis wird in allen Kontinentalstaaten, einschließlich Alaska, sichtbar sein. Im Südwesten von Virginia wird jedoch erwartet, dass vereinzelte Schauer die Sicht auf die partielle Sonnenfinsternis beeinträchtigen.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond vor der Sonne vorbeizieht und das Tageslicht vorübergehend schwächer wird. Während dieser besonderen Sonnenfinsternis ist der Mond weiter von der Erde entfernt, sodass er kleiner als die Sonne erscheint. Dies gibt ihm den Namen „ringförmig“ und erzeugt einen „Feuerring“-Effekt, wenn die Sonne hinter dem Mond scheint.

Der Weg der Sonnenfinsternis wird sich über den Westen der USA bewegen, beginnend im Süden Oregons und weiter durch Texas. In Roanoke wird die Sonne maximal zu etwa 40 % verfinstert sein. Die gesamte Veranstaltung dauert von Anfang bis Ende 2 Stunden und 48 Minuten. Der Mond wird kurz vor Mittag EDT beginnen, sich vor der Sonne zu bewegen, wobei die maximale Sonnenfinsternis etwa um 1:15 Uhr stattfindet. Der dritte und letzte Kontakt von Mond und Sonne wird kurz vor 3:00 Uhr stattfinden

Die Sonnenfinsternis wird vom Wetter beeinflusst, da eine Kaltfront voraussichtlich vereinzelte Schauer in die Region bringen wird. Bewölkter Himmel wird wahrscheinlich die meiste Zeit des Wochenendes die Sicht auf die Sonnenfinsternis versperren. Selbst bei Wolkendecke kann jedoch die leichte Dunkelheit am Tag, die mit Finsternissen einhergeht, immer noch wahrnehmbar sein.

Für diejenigen, die die ringförmige Sonnenfinsternis beobachten können, ist es wichtig, beim direkten Blick in die Sonne einen speziellen Augenschutz für die Sonnenbeobachtung zu tragen. Es ist eine Sonnenfinsternis-Brille zu verwenden, die nicht mit einer Sonnenbrille gleichzusetzen ist. Auch vom Blick in die Sonne durch ein Kameraobjektiv, ein Teleskop oder ein Fernglas wird dringend abgeraten, da die konzentrierten Sonnenstrahlen schwere Augenverletzungen verursachen können.

Wenn Sie Ihre Sonnenfinsternis-Brille von der Sonnenfinsternis 2017 nicht finden können, hat das Space Science Institute 5 Millionen Sonnenbrillen an 10,000 Bibliotheken in den USA verteilt. Einige örtliche Bibliotheken werden Brillen verteilen, solange der Vorrat reicht.

Wenn die ringförmige Sonnenfinsternis dieses Wochenendes in Ihrer Region nicht sichtbar ist, besteht kein Grund zur Sorge. Es wird erwartet, dass es nächstes Jahr im April zu einer weiteren totalen Sonnenfinsternis kommt, die von Texas über Maine verläuft. In Roanoke werden bei diesem Ereignis am 88. April 8 etwa 2024 % der Sonne vom Mond bedeckt sein.

Quelle: WDBJ

Definitionen:

