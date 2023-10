Computer ermitteln Ursache für das Aussterben der Dinosaurier

Eine Gruppe von Forschern des Dartmouth College hat eine Bayes'sche Inversionsmodellierungsmethode verwendet, um die wahrscheinlichste Ursache für das Kreide-Paläogen-Aussterben zu ermitteln, das die Dinosaurier auslöschte. Durch die Analyse geologischer und klimatischer Daten entwickelten die Forscher ein Szenario, das mit dem Fossilienbestand übereinstimmte. Ihr unvoreingenommenes Computermodell ergab, dass die vom Schildvulkan Deccan Traps über einen Zeitraum von 300,000 Jahren freigesetzten Gase ausreichten, um das Aussterben auszulösen. Dieser unvoreingenommene Ansatz liefert neue Erkenntnisse über die Ursache des Untergangs der Dinosaurier.

Kinder mit Autismus und ADHS haben Schwierigkeiten, BPA auszuscheiden

Es wurde festgestellt, dass Bisphenol A (BPA), eine chemische Verbindung, die bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird, endokrinschädigende Wirkungen hat. Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) eine eingeschränkte Fähigkeit haben, BPA aus ihrem Körper zu entfernen. Dieser Befund ist angesichts des Anstiegs der Diagnosen für beide Erkrankungen im Laufe der Jahre von Bedeutung. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass die BPA-Exposition die alleinige Ursache dieser Störungen ist, kann sie doch zu ihrer Entstehung beitragen.

Neue Technik erweist sich als vielversprechend bei der Behandlung von PFAS-Toxinen im Grundwasser

Eine Forschergruppe der Ohio State University hat eine neue Technik zur Behandlung von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) in kontaminiertem Grundwasser entwickelt. PFAS-Verbindungen, die aufgrund ihrer Persistenz in der Umwelt als „ewige Chemikalien“ bekannt sind, werden mit verschiedenen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht. Die Forscher nutzten den Ultraschallabbau, um die chemischen Bindungen in Fluortelomersulfonaten zu schwächen, einer Art von PFAS, die häufig in Feuerlöschschäumen vorkommt. Diese Technik zeigt Potenzial für die Behandlung von PFAS-Toxinen und Arzneimitteln im kommunalen Leitungs- und Abwasser.

Zeitraffervideo der NASA zeigt Sternreste

Die NASA hat ein Zeitraffervideo veröffentlicht, das die Überreste eines Sterns zeigt, der vor 20,000 Jahren explodierte. Mit dem Hubble-Weltraumteleskop beobachteten Astronomen einen Teil der expandierenden Supernova-Blase im Cygnus-Loop-Nebel. Die Zeitrafferaufnahmen zeigen, dass die Fetzen des Sterns mit einer Geschwindigkeit von einer halben Million Meilen pro Stunde in den Weltraum rasen. Dieses fesselnde Video bietet einen Einblick in die laufende Explosion und liefert wertvolle Informationen über Sternreste.

Die Folgen der Unehrlichkeit

Sozialwissenschaftliche Forscher haben ein neues Phänomen namens „Honesty Drain“ identifiziert. Dieser Begriff bezieht sich auf die Tendenz ehrlicher Personen, aus Gebieten abzuwandern, in denen Betrug weit verbreitet ist. Diese Migration führt zu einem Kreislauf der Doppelzüngigkeit, der zu schlechterer politischer Führung, geringerem Einkommenswachstum und geringerer Arbeitsproduktivität führt. In Italien beispielsweise werden falsche Geburtenregistrierungen als Maß für regionale Ehrlichkeit eingesetzt. Wer aus Gebieten mit hoher Betrügereien in Gebiete mit geringer Betrügereien migriert, hat mit geringerer Wahrscheinlichkeit gefälschte Geburtsurkunden. Das Verständnis der Folgen von Unehrlichkeit kann als Grundlage für Strategien zur Schaffung ehrlicherer Gemeinschaften dienen.

