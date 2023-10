Studienergebnisse zeigen, dass Galaxien nach dem Urknall in Ausbrüchen entstanden sind

Diese Woche machten Astronomen mit dem James Webb-Weltraumteleskop eine interessante Entdeckung über die Entstehung von Galaxien. Die frühesten Galaxien im Universum schienen zu hell, zu massereich und zu alt, als dass sie sich so kurz nach dem Urknall gebildet hätten, was ein Problem für das Standardmodell der Kosmologie darstellte. Ein Team von Physikern der Northwestern University modellierte jedoch mithilfe von Computersimulationen die Entstehung von Galaxien und stellte fest, dass sich im Modelluniversum Sterne in Schüben bildeten. Diese stoßartige Sternentstehung führte zu Licht von viel größerer Intensität als in modernen Galaxien wie Andromeda. Auf den Ausbruch der Sternentstehung folgen Supernovae, die Gas freisetzen, das in die Galaxie zurückfällt und einen neuen Zyklus der Sternentstehung antreibt. Dieses neue Verständnis der Galaxienentstehung könnte Auswirkungen auf unser Verständnis des frühen Universums haben.

KI lernt, das Arcade-Spiel Street Fighter zu meistern

Forscher der Singapore University of Technology and Design haben mithilfe von Reinforcement Learning ein KI-System darauf trainiert, das klassische Arcade-Spiel Street Fighter zu spielen. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass durch Verstärkungslernen der KI beigebracht werden kann, geschickte menschliche Spieler in Spielen wie Schach und Go zu schlagen. In Street Fighter wurde das KI-System mit Millionen von Anfangsbewegungen ausgestattet und im Laufe der Zeit passte es seine Strategie und Charakterbewegungen an, um die vorprogrammierten Gegner zu besiegen. Die Forscher glauben, dass die Ergebnisse dieser Studie Anwendung in der Robotik, beim Design von Videospielen und beim autonomen Fahren finden könnten.

Geschlechterverzerrung in der Schachrangliste

Eine von Forschern der New York University durchgeführte Studie fand Hinweise auf geschlechtsspezifische Vorurteile in der Rangliste junger Schachspieler. Eltern und Trainer stuften das höchste Potenzial von Mädchenspielern eher niedriger ein als das von Jungenspielern. Darüber hinaus gingen Trainer eher davon aus, dass weibliche Spieler aufgrund mangelnder Fähigkeiten eher aus dem Spiel ausscheiden würden. Diese Vorurteile könnten dazu beitragen, dass Frauen im Schach unterrepräsentiert sind; Derzeit sind nur 13 % der Spieler des US-Schachverbandes Frauen. Allerdings konnte die Studie keine Verzerrungen bei den Ressourcen feststellen, die Trainer und Eltern bereit sind, in weibliche oder männliche Spieler zu investieren.

Die Herausforderungen des Hippo-Vegetarismus

Forscher der Universität Zürich haben herausgefunden, dass Flusspferde aufgrund der Größe und Anordnung ihrer Zähne Schwierigkeiten haben, sich effizient vegetarisch zu ernähren. Flusspferde haben große Kiefer und können diese um fast 180 Grad öffnen, wobei sie ihre Zähne als Waffen nutzen. Aufgrund der Größe und Anordnung ihrer Zähne ist es ihnen jedoch nicht möglich, mit dem Kiefer hin und her zu knirschen, was das Kauen von Pflanzen erschwert. Diese Ineffizienz beim Kauen könnte zu ihrem modernen semi-aquatischen Lebensstil beigetragen haben.