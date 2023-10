Ringförmige Sonnenfinsternis, vom Weltraum aus mit Erdbeobachtungssatelliten beobachtet

Eine ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober sorgte für ein spektakuläres Himmelsphänomen, da der Mond das Zentrum der Sonne verdeckte, was zu einem feurigen Lichtring an seinen Rändern führte. Die Sonnenfinsternis wurde von Erdbeobachtungssatelliten der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) beobachtet, darunter GOES-East und GOES-West.

Obwohl die ringförmige Sonnenfinsternis vom Boden aus wie ein goldener Ring erschien, zeigten die von den NOAA-Satelliten aufgenommenen Bilder einen dunkleren und bedrohlicheren Schatten, der über die Erdoberfläche fegte. Dieser Schatten entstand dadurch, dass der Mond auf dem Weg der Sonnenfinsternis vor der Sonne vorbeizog.

Die ringförmige Sonnenfinsternis begann in Oregon, bevor sie sich über mehrere Bundesstaaten der Vereinigten Staaten bewegte, dann den Golf von Mexiko nach Mexiko und Mittelamerika überquerte und über dem Atlantischen Ozean endete. Die Satelliten haben Zeitrafferaufnahmen gemacht, die den Schatten des Mondes zeigen, der diagonal von links oben nach rechts unten über die Erde wandert.

Das Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) der Colorado State University veröffentlichte auch Bilder des GOES-West-Satelliten, die eine andere Perspektive der Sonnenfinsternis zeigten. Diese Bilder zeigten, wie sich der Mondschatten vom Westen der USA nach Südamerika bewegte.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond weiter von der Erdoberfläche entfernt ist und daher im Vergleich zur Sonne kleiner ist. Dadurch verdeckt der Mond die Sonne nicht vollständig, wodurch der atemberaubende „Feuerring“-Effekt entsteht.

Diese ringförmige Sonnenfinsternis diente als fesselnde Aufwärmphase für die totale Sonnenfinsternis, die am 8. April 2024 in den USA zu sehen sein wird. Während der bevorstehenden totalen Sonnenfinsternis wird der Mond die Sonne vollständig verdecken und der Pfad der Totalität wird sich von dort aus erstrecken Mexiko durch den Nordosten der USA und nach Kanada.

Quellen:

– Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA)

– Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) an der Colorado State University