Neue Satellitenmission zur Überwachung von Meeresströmungen

Eine neue Satellitenmission namens Surface Water and Ocean Topography (SWOT) soll Wissenschaftlern eine bessere Sicht auf die Meeresoberfläche ermöglichen und wichtige Informationen über Meeresströmungen liefern. Da sich die Welt erwärmt, wird es von entscheidender Bedeutung sein, zu verstehen, was im Ozean geschieht, und die SWOT-Mission zielt darauf ab, den Ozean vom Weltraum aus zu untersuchen, um diese Veränderungen zu überwachen. Der von der NASA und der französischen Raumfahrtbehörde CNES gestartete Satellit wird kleine Schwankungen in der Höhe der Meeresoberfläche messen, um die darunter fließenden Meeresströmungen abzuschätzen.

Die SWOT-Mission wird sich zur genauen Dateninterpretation auch auf Messungen auf Oberflächenebene stützen. Um diese wichtigen Meeresdaten zu sammeln, wird ein Team aus mehr als 60 Wissenschaftlern, Hilfspersonal und Besatzung an Bord des hochmodernen Forschungsschiffs RV Investigator sein. Bei dieser 24-tägigen Reise vor der Südostküste Australiens werden erstklassige wissenschaftliche Geräte eingesetzt, darunter satellitengestützte schwimmende Bojen und Drifter, um die Bewegung der Strömungen an der Meeresoberfläche in Echtzeit zu messen.

Der Klimawandel führt zu Störungen im globalen Netzwerk der Strömungen, die die Ozeane verbinden. Der tiefe „Umwälzkreislauf“, der Kohlenstoff, Wärme, Sauerstoff und Nährstoffe rund um den Globus transportiert, hat sich verlangsamt. An der Oberfläche werden die Meeresströmungen immer energiereicher. Westliche Grenzströmungen wie der Golfstrom und der Ostaustralische Strom haben dramatische Veränderungen erfahren und sind zu Hotspots der Ozeanerwärmung geworden. Diese Strömungsänderungen können erhebliche Auswirkungen auf lokale Wettermuster und Meeresökosysteme haben.

Durch die Kombination von Satellitenbeobachtungen mit Messungen auf Oberflächenebene hoffen Wissenschaftler, diese Veränderungen der Meeresströmungen besser zu verstehen und zu überwachen. Die SWOT-Mission wird Forschern ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verfügung stellen, um Meeresströmungen in beispielloser Detailtiefe zu untersuchen, was letztendlich Wettervorhersagen und Klimarisikobewertungen verbessern kann.

Quellen:

- NASA

– CNES