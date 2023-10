Satellitenbeobachtungen haben einen besorgniserregenden Verlust der Eisdichte auf den Eisschelfs der Antarktis in den letzten 25 Jahren aufgedeckt, was die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels unterstreicht. Die Studie, die 100,000 Satellitenradarbilder der Copernicus Sentinel-1- und CryoSat-Missionen der Europäischen Weltraumorganisation analysierte, ergab, dass das Volumen von über 40 % der schwimmenden Eisschelfs der Antarktis seit 1997 deutlich abgenommen hat eine Volumenverringerung, die im Untersuchungszeitraum zu einem Gesamtverlust von rund 162 Billionen Tonnen Eis führte.

Die Ergebnisse verdeutlichen die möglichen Auswirkungen dieses Eisverlusts. Als Erweiterung der landgestützten Eisschilde der Antarktis fungieren Schelfeise als Barriere, die den Eisfluss in den Ozean verlangsamt und so die Gletscher stabilisiert. Der Verlust der Schelfeise trägt jedoch nicht nur zum Anstieg des Meeresspiegels bei, sondern auch zu einem beschleunigten Eisverlust in Form von Gletschersüßwasser, das in den Ozean fließt. Dieser Doppeleffekt stellt ein erhebliches Risiko dar.

Die Studie ergab, dass das Abschmelzen der Eisschelfs zur Freisetzung von etwa 74 Billionen Tonnen frischem Schmelzwasser in den Ozean geführt hat. Dieser Schmelzwasserzufluss könnte die Ozeanzirkulation beeinträchtigen, die eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der globalen Temperatur und der Unterstützung des Wasserlebens spielt.

Die Forschung zeigte auch ein komplexes Bild des Eisverlusts in der Antarktis. Die Eisschelfs auf der Westseite des Kontinents, die aufgrund unterschiedlicher Strömungen und Winde wärmerem Wasser ausgesetzt waren, verzeichneten im Vergleich zu denen auf der Ostseite einen größeren Eisverlust. Das Getz-Schelfeis, das größte in der Antarktis, hat seit 2 1997 Billionen Tonnen Eis verloren, wobei etwa 5 % des Verlusts auf abbrechendes und ins Meer treibendes Eis zurückzuführen sind. Die restlichen 95 % des Verlusts waren auf das Abschmelzen an der Basis des Schelfeises zurückzuführen.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass fast die Hälfte der Eisschelfs in der Antarktis schrumpft und es keine Anzeichen einer Erholung gibt, was darauf hindeutet, dass sie sich unter dem Druck eines sich erwärmenden Klimas nicht regenerieren können. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer kontinuierlichen Satellitenüberwachung der Antarktis, wie etwa der Copernicus Sentinel-1- und CryoSat-Missionen, um die Veränderungen in dieser abgelegenen Polarlandschaft zu verfolgen und zu verstehen.

