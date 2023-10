Der Einfluss von Raumfahrzeugen auf die atmosphärische Zusammensetzung der Erde

Eine kürzlich in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie hat ergeben, dass Satelliten und Raumfahrzeuge die Erdatmosphäre mit großen Mengen an Metallen verunreinigen. Diese Verschmutzung findet in der Stratosphäre statt, einer Region, die eine hohe Ozonkonzentration enthält.

Das Forschungsteam unter der Leitung von Dan Cziczo von der University of Purdue sammelte Daten von fliegenden Flugzeugen in einer Höhe von fast 12 Meilen. Dies ermöglichte es ihnen, genaue Messungen ohne Kontamination durch Flugzeugabgase zu erfassen. Die Studie ergab, dass Metalle wie Lithium, Kupfer, Aluminium und Blei, die häufig in Raumfahrzeugen vorkommen, die Mengen an natürlich vorkommendem kosmischem Staub übertrafen.

Darüber hinaus stellte das Team fest, dass fast 10 Prozent der Schwefelsäurepartikel, die für den Schutz der Ozonschicht unerlässlich sind, durch verdampfte Überreste von Raumfahrzeugen kontaminiert waren. Das Vorhandensein einzigartiger Elemente wie Niob weist auf die Verwendung von Hitzeschilden in Raketen hin. Diese Beweise deuten darauf hin, dass die Verschmutzung eher von Raumfahrzeugen als von Meteoriten stammt, die seit Jahrhunderten unverändert geblieben sind.

Die Umweltauswirkungen dieser Verschmutzung sind noch nicht vollständig geklärt. Angesichts der prognostizierten Zunahme der Anzahl der Satelliten im Orbit könnte sich die Situation jedoch verschlechtern. Schätzungen zufolge wird es bis 50,000 weitere 2030 Satelliten geben, allen voran Unternehmen wie SpaceX und Amazon. Dieses schnelle Wachstum der Raumfahrtindustrie bedeutet, dass bis zu 50 Prozent der Aerosolpartikel in der Stratosphäre letztendlich Metalle von wiedereintretenden Raumfahrzeugen enthalten könnten.

Diese Ergebnisse geben Anlass zur Sorge hinsichtlich der Umweltfolgen der Expansion der Raumfahrtindustrie. Die Ansammlung von Weltraummüll und die Freisetzung von menschengemachtem Material in der Stratosphäre erfordern weitere Untersuchungen. Da wir weiterhin stark auf Satelliten und Raumfahrzeuge angewiesen sind, wird es von entscheidender Bedeutung, nachhaltige Praktiken zu entwickeln, die die negativen Auswirkungen auf unsere Atmosphäre minimieren.

Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences