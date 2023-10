Ein riesiger Eisberg kollidiert mit einer Insel und verhindert so eine Katastrophe für Pinguine

By

Eine unglaubliche Begegnung zwischen einem riesigen Eisberg und einer abgelegenen Insel hat Wissenschaftlern einen faszinierenden Einblick in die Kollision unaufhaltsamer Kräfte gewährt. Das Erdobservatorium der NASA hielt im September den Moment fest, als der riesige Eisberg, bekannt als D30-A, mit Clarence Island vor der Küste der Antarktis kollidierte.

Mit einer beeindruckenden Länge von 72 Kilometern und einer Breite von 20 Kilometern näherte sich der Eisberg der südöstlichen Küste der Insel, bevor er auf sie prallte und schließlich davontrieb. Der Glaziologe Christopher Shuman erklärte, dass der Eisberg aufgrund des tiefen Wassers und des steilen Abgrunds auf der Ostseite von Clarence Island nicht auf der Insel stecken blieb und den Eisberg passieren ließ.

Clarence Island dient als wichtiges Brutgebiet für etwa 200,000 Zügelpinguine. Glücklicherweise hatten die Pinguine die Insel bereits zur Brutzeit verlassen, wodurch ein möglicherweise katastrophales Ergebnis abgewendet werden konnte. Die Ökologin Heather Lynch betonte, wenn die Kollision im Dezember stattgefunden hätte, als die Pinguine aktiv brüteten, hätte dies zu einem gescheiterten Brutjahr führen können, da selbst ein paar Tage eingeschränkter Zugang zur Kolonie erhebliche Folgen haben könnten.

Die NASA prognostiziert, dass der Eisberg weiter nach Osten am Horn von Südamerika vorbeidriften und nach Norden in die wärmeren Gewässer des Atlantiks gedrückt werden wird, wo er schließlich schmelzen wird. Diese Begegnung bietet Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in die dynamischen Prozesse von Eisbergen und ihre möglichen Auswirkungen auf empfindliche Ökosysteme.

