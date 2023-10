Deep Space Climate Observatory nimmt spektakuläres Foto einer Sonnenfinsternis auf

By

Der Satellit Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), eine gemeinsame Anstrengung der NASA, der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und der US Air Force, hat kürzlich ein bemerkenswertes Foto der „Feuerring“-Sonnenfinsternis aufgenommen, die auf stattfand 14. Oktober 2023. Diese Sonnenfinsternis faszinierte Millionen Himmelsbeobachter in ganz Amerika und die einzigartige Perspektive von DSCOVR aus fast 1 Million Meilen Entfernung bot eine atemberaubende Aussicht.

Das von DSCOVR aufgenommene Bild zeigt unseren Planeten mit seinen leuchtenden Blautönen vor der riesigen Schwärze des Weltraums. Allerdings erscheint ein beträchtlicher Teil Nordamerikas aufgrund des dunklen Schattens des Mondes gedämpft. Die Hauptaufgabe dieses Satelliten besteht darin, den Sonnenwind zu überwachen und Weltraumwettervorhersagen zu verbessern. Darüber hinaus nutzt es die Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) der NASA, um die Erde zu beobachten und atemberaubende Ereignisse wie die jüngste Sonnenfinsternis einzufangen.

Sonnenfinsternisse treten auf, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne ausgerichtet ist und seine Scheibe aus unserer Sicht blockiert. Diese Ausrichtungen sind relativ selten, da die Umlaufbahn des Mondes um unseren Planeten im Vergleich zur Umlaufbahn der Erde um die Sonne um etwa 5 Grad geneigt ist.

Während der jüngsten Sonnenfinsternis schienen Mond und Sonne am Erdhimmel ungefähr gleich groß zu sein. Allerdings konnte der Mond aufgrund seiner elliptischen Umlaufbahn die Sonne nicht vollständig bedecken, was zu einer ringförmigen oder „Feuerring“-Finsternis führte. Bei dieser Art von Sonnenfinsternis umgibt ein heller Lichtring die Mondscheibe. Diejenigen, die das Glück hatten, sich innerhalb der 130 Meilen breiten Ringbahn zu befinden, wurden Zeuge dieses großartigen Phänomens.

Zusätzlich zu DSCOVR haben auch andere erdumlaufende Satelliten Bilder und Videos der Sonnenfinsternis aufgenommen, als der Mondschatten von Südosten her über die Vereinigten Staaten wanderte.

