Satellitenüberwachung des Microcystin-Risikos in Seen

Es wurde ein neues Bewertungsschema entwickelt, um die Gesundheitsrisiken von Microcystinen in Seen mithilfe von Satellitendaten zu überwachen. Microcystine, die von Cyanobakterien bei Eutrophierung und Cyanobakterienblüten produziert werden, stellen weltweit eine erhebliche Bedrohung für die Trinkwassersicherheit dar. Die Forscher des Nanjing-Instituts für Geographie und Limnologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften nutzten Satellitendaten, um die Herausforderung des direkten Nachweises von Microcystinen anzugehen, da sie kein Licht absorbieren oder streuen.

Stattdessen identifizierten die Forscher einen optischen Wasserqualitätsparameter, der als Ersatz für Microcystine dienen könnte. Sie fanden heraus, dass Phycocyanin – ein Pigment, das nur in Cyanobakterien vorkommt und auf ähnliche Umweltfaktoren wie Microcystine reagiert – als Indikator verwendet werden könnte. Mithilfe eines zweistufigen Fernerkundungsbewertungsschemas entwickelten die Forscher ein Modell zur Schätzung der Phycocyanin-Konzentration und zur anschließenden Bewertung der Gesundheitsrisiken von Microcystin mithilfe der Hazard-Quotienten-Methode.

Durch die Anwendung dieses Bewertungsschemas auf Seen im Osten Chinas stellten die Forscher fest, dass in den meisten großen Seen innerhalb einer Pixelfläche von 300 x 300 m mindestens einmal ein hohes Risiko für Microcystine aufgetreten war. Allerdings war die Häufigkeit hoher Risiken relativ gering und betrug in den meisten Gewässern nur etwa 1 %. Dies bedeutet, dass aus Microcystin-Sicht die meisten Gewässer immer noch als Trinkwasserquellen betrachtet werden können, es sollten jedoch Vorsichtsmaßnahmen gegen Cyanobakterienblüten getroffen werden.

Die Studie unterstreicht das Potenzial der Satellitenfernerkundung bei der Überwachung und Bewertung von Microcystin-Risiken und trägt zum Ziel bei, sicheres und erschwingliches Trinkwasser zu gewährleisten, wie im Ziel 6.1 für nachhaltige Entwicklung dargelegt.

