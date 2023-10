Satellitenbilder zeigen, dass New York City aufgrund verschiedener Faktoren untergeht

Forscher des Jet Propulsion Laboratory der NASA und der Rutgers University haben Satellitenbilder verwendet, um den Untergang verschiedener Teile von New York City genauer zu analysieren. Während frühere Berichte darauf hindeuteten, dass das Gewicht der Wolkenkratzer der Stadt eine Rolle beim Untergang gespielt haben könnte, zeigt die neue Studie, dass das Phänomen durch mehrere Faktoren verursacht wird.

Mithilfe einer Technik namens Interferometrisches Radar mit synthetischer Apertur (InSAR) kartierten die Forscher die vertikale Landbewegung im gesamten Stadtgebiet. Sie fanden heraus, dass der Untergang auf Faktoren wie Landnutzungspraktiken und das Vorhandensein längst verlorener Gletscher aus der letzten Eiszeit zurückzuführen ist.

Eine der Hauptursachen für das Absinken ist die Kompression von lockerem und komprimierbarem Boden, die auftritt, wenn schwere Gebäude wie Wolkenkratzer auf solchen Böden errichtet werden. Darüber hinaus haben natürliche Prozesse, die Jahrtausende bis zur jüngsten Eiszeit zurückreichen, zum Untergang beigetragen.

Die Forscher identifizierten spezifische Hotspots der Bodensenkung in der Stadt, darunter die Landebahn des Flughafens LaGuardia und das Arthur Ashe Stadium, wo die US Open stattfinden. Beide Standorte wurden auf Mülldeponien errichtet, was ihre überdurchschnittlich hohen Sinkraten erklärt.

Überraschenderweise fand die Studie auch Gebiete in New York City, in denen das Land tatsächlich ansteigt. In East Williamsburg, Brooklyn, wächst der Boden um etwa 1.6 mm pro Jahr, während er in Woodside, Queens, zwischen 6.9 und 2016 um 2019 mm pro Jahr zunahm.

Das Verständnis der vertikalen Landbewegung ist für die Kartierung des mit dem Anstieg des Meeresspiegels verbundenen Überschwemmungsrisikos von entscheidender Bedeutung. Die Forscher glauben, dass Städte, die in Küstenverteidigungen investieren, von hochauflösenden Schätzungen der Landbewegung profitieren können.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die komplexen Faktoren, die zum Untergang von New York City beitragen, und unterstreicht, wie wichtig es ist, diese Veränderungen zu überwachen und zu verstehen, um potenzielle Risiken zu mindern.

Quelle: Wissenschaft (keine URL angegeben)