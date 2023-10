Satellit leuchtet heller als Sterne und gibt Astronomen Anlass zur Sorge

By

Ein kürzlich gestarteter Satellit, Bluewalker 3, ist heller geworden als die meisten Sterne am Himmel, was bei Astronomen Bedenken hinsichtlich der mangelnden Regulierung und der steigenden Zahl von Satellitenstarts hervorruft. Der im September 2022 von AST SpaceMobile gestartete Satellit leuchtet bei vollständiger Entfaltung mit der gleichen Intensität wie der achthellste Stern und wird hunderte Male heller als internationale Empfehlungen. Seine Besitzer planen, mindestens 100 weitere Satelliten ins All zu schicken.

Das helle Erscheinungsbild von Bluewalker 3 ist auf sein 64 Quadratmeter großes Kommunikationsfeld zurückzuführen, das das Sonnenlicht reflektiert. Der Satellit, der als Prototyp für den Bluebird diente, sollte die mobile Konnektivität verbessern. Allerdings hat die Helligkeit des Satelliten Forscher der University of Auckland und der University of Canterbury dazu veranlasst, eine kritische Bewertung der Auswirkungen von Satelliten auf den Weltraum und die Erdumgebung während des Startvorgangs zu empfehlen. Auch das Accountability Office der US-Regierung hat auf dieses Problem hingewiesen.

Astronomen äußerten Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf ihre Beobachtungen. Philip Diamond, Generaldirektor des SKA-Observatoriums, betonte die Herausforderung, die den Mobiltelefonen zugewiesenen Frequenzen auch in Funkstillezonen zu beobachten. Er erklärte, dass Satelliten wie Bluewalker 3 das Potenzial haben, diese Situation zu verschlimmern und ihre Fähigkeit zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung zu gefährden, wenn sie nicht angemessen entschärft werden.

Beobachtungen von verschiedenen Orten aus, darunter Chile, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Neuseeland, den Niederlanden und Marokko, haben die außergewöhnliche Helligkeit von Bluewalker 3 bestätigt. Diese Beobachtungen zeigen, dass der Satellit regelmäßig die von festgelegte maximale Helligkeit für Satelliten mit niedriger Umlaufbahn überschreitet der Internationalen Astronomischen Union um das Hundertfache. Die Helligkeit solcher Satelliten hinterlässt oft Spuren in Bildern, die von Hochleistungsteleskopen aufgenommen werden und die Sicht auf Sterne und Galaxien behindern.

Die rasant wachsende Zahl von Satelliten am Himmel verschärft das Problem. Die Europäische Weltraumorganisation schätzt, dass es jedes Jahr zwischen 60 und 90 Satellitenstarts gibt, wobei einige Unternehmen bis zu 50 Satelliten in einem einzigen Start starten. Mit Plänen, im nächsten Jahrzehnt weitere 30,000 Satelliten zu starten, hat Starlink unter der Leitung von Elon Musk bereits über 1,700 Satelliten in die Umlaufbahn geschickt. Dieser Trend stellt zusammen mit der Tatsache, dass andere Unternehmen und Länder ihre eigenen Netzwerke einrichten, Herausforderungen für astronomische Beobachtungen dar.

Die Besorgnis über unregulierte Satellitenstarts erfordert die Einführung strenger Richtlinien. Die derzeitige Weltraumverwaltung folgt einem losen Grundsatzvertrag, der allen Ländern den Weltraum zur Erkundung freigibt und gleichzeitig Massenvernichtungswaffen aus dem Orbit verbietet. Das Fehlen spezifischer Vorschriften für Satellitenhelligkeit und -störungen behindert jedoch den Fortschritt der astronomischen Forschung. Da die globale Raumfahrtindustrie weiter wächst und bis 1 möglicherweise eine Billion US-Dollar erreichen wird, ist es von entscheidender Bedeutung, diese Bedenken auszuräumen und ein Gleichgewicht zwischen technologischem Fortschritt und wissenschaftlicher Forschung zu finden.

Quellen: Natur, Astronomie und Astrophysik