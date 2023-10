Der Nachthimmel im Oktober: Planetenausrichtungen und Finsternisse

Im Monat Oktober können sich Himmelsbeobachter auf mehrere aufregende Himmelsereignisse freuen. Zu Beginn des Monats ist der Mond gerade voll und ist neben Jupiter zu sehen, der sich drei Grad südlich befindet. Am nächsten Tag erscheint Uranus ebenfalls drei Grad südlich des Mondes, aber die Helligkeit des Mondes könnte die Beobachtung dieser Planeten erschweren.

Am Abend des 2. Oktober ist der Mond knapp südlich der Plejaden zu finden, etwa 1.1 Grad entfernt. Im weiteren Verlauf des Monats wird Pollux am 1.4. Oktober 7 Grad nördlich des Mondes stehen, und Venus wird am frühen Morgenhimmel sichtbar sein und sich am 10. Oktober sechs Grad südlich einer dünnen Mondsichel befinden.

Der 15. Oktober markiert den Beginn der Herbstfinsternissaison, die mit einer ringförmigen Sonnenfinsternis beginnt. Bei diesem Ereignis bedeckt der Mond die Sonne nicht vollständig, was zu einem ringförmigen Ring um den Sonnenrand führt. Diese Sonnenfinsternis wird auf der gesamten westlichen Hemisphäre sichtbar sein.

Nach der Sonnenfinsternis wird sich der Mars am 15. Oktober neben dem Mond befinden, obwohl die dünne Sichelphase des Mondes es schwierig machen könnte, ihn zu erkennen. Am 18. Oktober steht der Mond 0.8 Grad nördlich von Antares und am 24. Oktober steht Saturn drei Grad nördlich, während Neptun am 1.5. Oktober 25 Grad nördlich erscheint.

Der 28. Oktober bringt einen Vollmond und eine weitere Sonnenfinsternis, aber dieses Mal wird sie nur auf der östlichen Hemisphäre sichtbar sein. Am 29. Oktober stehen Jupiter und Uranus wieder drei Grad südlich und der Monat endet damit, dass die Plejaden 1.1 Grad nördlich des Mondes stehen.

Während Merkur von der hellen Morgendämmerung verdeckt bleibt und zu nah an der Sonne ist, um gesehen zu werden, leuchtet Venus als „Morgenstern“ im Südosten vor Sonnenaufgang hell. Am 10. Oktober wird die Mondsichel an der Venus vorbeiziehen, begleitet von der Anwesenheit von Regulus, dem hellen Stern im Sternbild Löwe.

Der Mars bleibt zu nah an der Sonne, um beobachtet zu werden, während Jupiter den Nachthimmel dominiert und im Laufe der Nacht immer heller und sichtbarer wird. Der hoch am Nachthimmel stehende Saturn bietet Teleskopbeobachtern eine wunderbare Gelegenheit, die Schönheit des Ringplaneten zu erleben und möglicherweise einige seiner Monde vor dem dunklen Hintergrund zu entdecken. Uranus und Jupiter sind zusammen mit dem Mond auch zweimal im Monat gemeinsam zu sehen.

Schließlich kann Neptun, nachdem er kürzlich die Opposition passiert hat, mit Hilfe optischer Instrumente die meiste Zeit der Nacht beobachtet werden. Darüber hinaus ist das Tierkreislicht, ein schwaches Leuchten, das durch die Streuung des Sonnenlichts am interplanetaren Staub entsteht, in den mittleren beiden Oktoberwochen vor der östlichen Morgendämmerung zu sehen.

Da diese aufregenden Himmelsereignisse stattfinden, kommen Astronomiebegeisterte diesen Monat auf ihre Kosten. Egal, ob Sie Planetenkonstellationen oder Sonnenfinsternisse beobachten oder den Nachthimmel mit einem Teleskop erkunden, es gibt viel zu entdecken und zu bestaunen.

Quelle: James Edgar, Herausgeber des Observer's Handbook, Royal Astronomical Society of Canada

Definitionen:

– Himmlische Ereignisse: Phänomene, die am Himmel auftreten, wie z. B. Planetenausrichtungen, Finsternisse und die Bewegung von Himmelskörpern.

– Ringförmige Sonnenfinsternis: Eine Art Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne nicht vollständig bedeckt, was zu einer ringförmigen Form des Sonnenlichts um den Mondrand führt.

– Opposition: Die Ausrichtung eines Planeten mit der Erde und der Sonne, wobei sich die Erde zwischen beiden befindet.

– Zodiakallicht: Ein schwaches, kegelförmiges Leuchten, das entlang der Ekliptik (dem Weg von Sonne, Mond und Planeten) nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang erscheint.

– Royal Astronomical Society of Canada (RASC): Eine Organisation, die sich der Förderung und Förderung der Astronomie in Kanada widmet.

Hinweis: URLs des Originalartikels und der Bilder wurden entfernt.