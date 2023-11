Ein Leitfaden zu himmlischen Ereignissen im November

Zu Beginn des Novembers sind wir schon ein paar Tage nach Vollmond. Das letzte Quartal findet am 5. November statt und markiert ein Viertel des Mondmonats oder „Monds“. Es ist faszinierend festzustellen, dass jedes Quartal etwa 7.4 Tage dauert, sodass von einem Vollmond zum nächsten insgesamt 29.5 Tage vergehen. In diesem Monat werden verschiedene Himmelsereignisse Sterngucker auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen.

Am 3. November wird der Mond von Pollux begleitet, einem der Zwillinge im Sternbild Zwillinge, der sich 1.4 Grad nördlich befindet. Später, am 9. November, wird im äußersten Norden Kanadas eine bemerkenswerte Bedeckung stattfinden, wenn sich die Venus einen Grad südlich des Mondes positioniert. Dieses Ereignis wird denjenigen, die das Glück haben, dabei zu sein, mit Sicherheit ein atemberaubendes Bild bieten.

Saturn wird am 20. November erscheinen und sich drei Grad nördlich des Mondes des ersten Viertels positionieren. Kurz darauf steht Neptun am 22. November 1.5 Grad nördlich von Saturn. Auch Jupiter und Uranus werden auffallen, da sich beide Planeten am 25. bzw. 26. November drei Grad südlich des Mondes befinden. Darüber hinaus wird der fast Vollmond am 26. November anmutig durch die Sterne der Plejaden gleiten und ein entzückendes Schauspiel bieten.

Die Sichtbarkeit von Merkur wird für Zuschauer auf der Nordhalbkugel eine Herausforderung darstellen. Obwohl er etwa zur Monatsmitte am westlichen Abendhimmel auftaucht, wird er aufgrund seiner Nähe zum Horizont kurz nach Sonnenuntergang untergehen, was seine Beobachtung erschwert.

Am östlichen Himmel wird die Venus als Morgenstern dominieren und etwa 4 Uhr morgens vor Sonnenaufgang aufgehen. Zu Beginn des Novembers wird die Venus den ganzen Monat über stetig aufsteigen und damit einen Kontrast zur abendlichen Erscheinung von Merkur bilden. Bemerkenswerterweise wird sich der Mond am 9. November in unmittelbarer Nähe der Venus befinden und ein fantastisches Himmelspaar bilden.

Leider wird der Mars von der Sonne verdeckt und bleibt daher den ganzen November über unsichtbar.

Am 3. November befindet sich Jupiter in Opposition, was bedeutet, dass er gerade im Süden liegt und die Sonne um Mitternacht hinter der Erde steht. Diese Positionierung bietet eine optimale Gelegenheit, Jupiter und seine vier galiläischen Monde zu beobachten. Callisto, Io und Europa werden zeitweise sichtbar sein und jeweils eine Verdeckung hinter dem Planeten erfahren. Darüber hinaus werden am 6. November alle drei Monde nacheinander verdeckt. Darüber hinaus wird sich der Mond am 25. November drei Grad nördlich von Jupiter befinden.

Saturn-Fans werden erfreut sein zu erfahren, dass der Planet seine rückläufige Bewegung am 4. November beendet hat und mit der progressiven Bewegung nach Osten begonnen hat. Durch diese Bewegung kann Saturn am späten Nachmittag aufgehen und nach Sonnenuntergang vor dem Sternenhintergrund des Wassermanns im Südosten sichtbar werden. Am 20. November wird sich die zunehmende Mondsichel in der Nähe von Saturn befinden und eine faszinierende Himmelskonjunktion erzeugen.

Was Uranus betrifft, so wird er am 13. November in Opposition sein und seinen kleinen bläulichen Punkt inmitten der Sterne des Widders zur Schau stellen. Die Beobachtung von Uranus, der sich in atemberaubenden 18.6 Astronomischen Einheiten (AE) von der Erde entfernt befindet, was etwa 2 Milliarden 790 Millionen Kilometern entspricht, bietet einen beeindruckenden Einblick in die Weiten unseres Sonnensystems.

Während sich Neptun den ganzen November über hauptsächlich unter den Sternen der Fische aufhält, wird er gegen Ende des Monats allmählich in den Stern des Wassermanns übergehen. Obwohl er für die Beobachtung bei Nacht gut positioniert ist, macht seine große Entfernung von 29.4 AE das Erkennen von Neptun ohne optische Hilfe zu einer spannenden Herausforderung.

Auch Meteore werden im November den Nachthimmel zieren. Der südliche Taurid-Meteorschauer wird am 5. November seinen Höhepunkt erreichen, zeitgleich mit dem Ende der Sommerzeit. Darüber hinaus wird der Nord-Tauriden-Meteorschauer am 11. November seinen Höhepunkt erreichen und Himmelsbegeisterten eine weitere Gelegenheit bieten, die Schönheit der Sternschnuppen zu genießen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist ein „Mond“?

A: Ein „Mond“ bezieht sich auf den Zeitraum eines Mondmonats, der ungefähr 29.5 Tage beträgt.

F: Was bedeutet es, wenn ein Planet in Opposition ist?

A: Wenn ein Planet in Opposition steht, bedeutet das, dass sich die Erde direkt zwischen der Sonne und diesem bestimmten Planeten befindet. Diese Positionierung ermöglicht eine optimale Sicht und Beobachtung.

F: Was sind Galileische Monde?

A: Galileische Monde sind die vier größten Monde des Jupiter: Io, Europa, Ganymed und Callisto. Diese Monde wurden erstmals 1610 vom italienischen Astronomen Galileo Galilei entdeckt.

F: Was ist eine astronomische Einheit (au)?

A: Eine astronomische Einheit ist eine Maßeinheit, die in der Astronomie verwendet wird, um die durchschnittliche Entfernung zwischen der Erde und der Sonne anzugeben, etwa 93 Millionen Meilen oder 150 Millionen Kilometer.

F: Wie weit ist Uranus von der Erde entfernt?

A: Uranus ist etwa 18.6 Astronomische Einheiten (AE) von der Erde entfernt, was etwa 2 Milliarden 790 Millionen Kilometern entspricht.

F: Kann Neptun ohne optische Hilfe gesehen werden?

A: Die Beobachtung von Neptun ohne optische Hilfe kann aufgrund seiner großen Entfernung von 29.4 Astronomischen Einheiten (AE) von der Erde eine Herausforderung sein. Mit der richtigen Ausrüstung ist es jedoch möglich, Neptun zwischen den Sternen zu entdecken.

F: Wann erreichen die Meteorschauer der südlichen und nördlichen Tauriden ihren Höhepunkt?

A: Der Meteorschauer der Südtauriden erreicht am 5. November seinen Höhepunkt, während der Meteorschauer der Nordtauriden am 11. November seinen Höhepunkt erreicht.