Mehrdeutigkeit in einer sich verändernden Welt tolerieren: Lehren von Sasha Sagan

Die renommierte Autorin Sasha Sagan, Tochter des verstorbenen Astronomen Carl Sagan, hielt auf der Veranstaltung „Korea Herald Humanity In Tech“ 2023 eine eindrucksvolle Grundsatzrede und betonte, wie wichtig es ist, in einer sich schnell verändernden Welt mit Mehrdeutigkeit umzugehen. Sagan betonte, dass Unsicherheit oft zu Unbehagen und Ängsten führen kann, insbesondere in turbulenten Zeiten.

Sagan räumte ein, dass das Unbekannte den Menschen schon immer fasziniert, ihn aber auch quält. Unsere Unfähigkeit, die Zukunft vorherzusagen, ist zu einer ständigen Stressquelle geworden. Als Reaktion auf diese Unsicherheit stellte Sagan fest, dass Menschen oft nach Schwarz-Weiß-Antworten suchen, um Sicherheit zu finden, auch wenn diese Antworten nur Platzhalter sind.

Allerdings betonte Sagan, dass die Menschheit angesichts der enormen Möglichkeiten, die das Universum bietet, danach streben muss, das Unbekannte selbstbewusst anzunehmen. Zur Veranschaulichung ihres Standpunkts stützte sie sich auf den Bereich der Wissenschaft und erklärte, dass selbst die etabliertesten wissenschaftlichen Theorien immer Raum für Veränderungen und weiteres Verständnis lassen. Sagan dachte über die Philosophie ihres Vaters des evidenzbasierten Denkens nach, bei der das Streben nach Wissen statt blinder Glaube im Vordergrund stand.

Während ihrer Rede würdigte Sagan auch die Arbeit ihres Vaters. Carl Sagan, weithin als einer der renommiertesten Astronomen des 20. Jahrhunderts anerkannt, plädierte dafür, sich dem Unbekannten zu öffnen. Er verzichtete darauf, voreilige Antworten auf komplexe Fragen zu geben, etwa nach der Existenz außerirdischer Wesen. Sagan bewunderte den evidenzbasierten Ansatz ihres Vaters, die Welt zu verstehen.

Abschließend betonte Sagan das Paradox, mit dem die Menschheit konfrontiert ist: Je tiefer unser Verständnis des Universums wird, desto häufiger fühlen wir uns immer kleiner und unbedeutender. Dennoch betonte sie, wie wichtig Geduld und Anpassungsfähigkeit bei der Suche nach den richtigen Antworten seien. Die Anpassung an neue Informationen kann eine Herausforderung sein, ist aber für Wachstum und Fortschritt von entscheidender Bedeutung.

In einer Welt des schnellen Wandels und der Unsicherheit erinnert uns Sagans Botschaft daran, dass die Akzeptanz von Mehrdeutigkeit nicht nur notwendig, sondern auch entscheidend für die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung ist. Indem wir unser begrenztes Wissen anerkennen und offen für neue Möglichkeiten sind, können wir das Unbekannte mit Zuversicht und Belastbarkeit meistern.

