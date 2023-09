Sarah Abos fesselndes Interview mit dem Astronauten Michael Collins

By

In einem aktuellen Interview hatte die Journalistin Sarah Abo das Privileg, mit dem Astronauten Michael Collins zu sprechen, dem Piloten der NASA-Raumsonde Apollo 11, die 1969 die ersten Menschen erfolgreich auf den Mond brachte. Namen wie Neil Armstrong und Buzz Aldrin werden oft damit in Verbindung gebracht Bei der historischen Mission waren es Collins‘ Pilotenfähigkeiten, die ihre sichere Rückkehr zur Erde gewährleisteten.

Obwohl Collins selbst keinen Fuß auf den Mond setzte, hinterließ seine unglaubliche Reise außerhalb des Planeten einen bleibenden Eindruck bei Sarah. Sie beschrieb Collins‘ Perspektive als beeindruckend und erklärte, dass die Erde, wenn man sich im Weltraum befindet und sie sieht, wie ein winziges Exemplar erscheint, das mit dem Daumen abgedeckt werden kann. Diese Erfahrung erinnert uns an unsere Kleinheit in der Weite der Galaxie, in der wir leben.

Während ihres Gesprächs bemerkte Sarah, dass Collins tief im Einklang mit der menschlichen Natur zu sein schien. Bis zu seinem Tod im Jahr 2021 verkörperte er weiterhin Neugier und persönliches Wachstum. Collins betonte, wie wichtig es sei, neugierig zu sein, mehr über andere zu erfahren und die Bereitschaft zu fördern, Fragen zu stellen und zuzuhören. Er glaubte, dass man durch diese Neugier als Individuum weiter wachsen kann.

Sarah betrachtete ihr Interview mit Michael Collins als eine bemerkenswerte Gelegenheit. Sie ließ sich von seinen Erkenntnissen über den menschlichen Wunsch nach Wissen und Verständnis inspirieren. Collins‘ einzigartige Perspektive als Astronaut, der den Mond umkreist, diente als Erinnerung an unseren Platz im Universum und die Bedeutung von Neugier und Wachstum in unserem Leben.

