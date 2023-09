Asteroid Bennu könnte möglicherweise in 150 Jahren die Erde treffen

By

Ein als Asteroid Bennu bekannter Weltraumfelsen, das Ziel der NASA-Mission OSIRIS-REx, hat laut einer aktuellen Studie von NASA-Wissenschaftlern das Potenzial, in etwas mehr als 150 Jahren mit der Erde zu kollidieren. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit einer Auswirkung gering und beträgt nur 0.037 %.

Die OSIRIS-REx-Mission ist ein Versuch, Proben von Bennu, einem erdnahen Asteroiden, zu sammeln, um ein besseres Verständnis seiner Zusammensetzung und des Ursprungs des Sonnensystems zu gewinnen. Das unbemannte, solarbetriebene Raumschiff, etwa so groß wie ein Haushaltsgeräteschuppen, hat im Laufe von sieben Jahren 4.4 Milliarden Kilometer zurückgelegt, um Bennu zu erreichen.

Am Sonntagmorgen soll die Raumsonde zur Erde zurückkehren und schätzungsweise ein halbes Pfund Gestein vom Asteroiden abwerfen. Die Landung wird von der NASA live übertragen und die gesammelten Proben werden zur Untersuchung an ein Labor in Houston geschickt.

Bennu, das als erdnahes Objekt (NEO) klassifiziert ist, hatte in der Vergangenheit drei enge Begegnungen mit der Erde: 1999, 2005 und 2011. Es wird erwartet, dass es im Jahr 2135 noch näher an der Erde vorbeikommt als der Mond Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Anziehungskraft unseres Planeten dazu führen könnte, dass Bennu am 24. September 2182 mit der Erde kollidiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, liegt jedoch nur bei 1 zu 2,700.

Bennu wurde 1999 entdeckt, ist etwa eine Drittelmeile breit und mit Felsbrocken bedeckt. Es umkreist die Sonne alle 14 Monate und ist reich an Kohlenstoff, was es zu einer wertvollen Informationsquelle über die Entstehung des Sonnensystems und den Ursprung des Lebens macht. Der Asteroid wurde nach einer ägyptischen Gottheit benannt, die mit der Sonne, der Schöpfung und der Wiedergeburt in Verbindung gebracht wird.

Auch wenn die Möglichkeit, dass Bennu die Erde treffen könnte, alarmierend klingt, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist. Die Mission der NASA, Proben von Bennu zu sammeln, wird wertvolle Einblicke in die Geschichte unseres Sonnensystems und die potenziellen Gefahren im Weltraum liefern.

Quellen:

- NASA

- USA heute