NASA entdeckt mögliche „Bausteine ​​des Lebens“ in 4.5 Milliarden Jahre altem Asteroiden

Die NASA enthüllte, dass ein 4.5 Milliarden Jahre alter Asteroid namens Bennu möglicherweise die „Bausteine ​​des Lebens auf der Erde“ enthalten könnte. Proben, die während der Osiris-Rex-Mission vom Asteroiden gesammelt wurden, wiesen laut ersten Tests der US-Raumfahrtbehörde Hinweise auf einen hohen Kohlenstoffgehalt und Wasser auf. Diese Materialien wurden während einer Live-Streaming-Veranstaltung im Johnson Space Center in Houston, Texas, präsentiert. Die Proben, die sich auf etwa 250 Gramm Gestein und Staub belaufen, wurden letzten Monat zur Erde zurückgebracht, nachdem eine Kapsel in der Wüste von Utah in der Nähe von Salt Lake City gelandet war. NASA-Administrator Bill Nelson bezeichnete die Probe als „wissenschaftlichen Schatz“ und erklärte, dass sie für kommende Generationen zur Erforschung der Ursprünge des Lebens auf unserem Planeten beitragen werde. Bennu, ein 4.5 Milliarden Jahre alter Überrest unseres frühen Sonnensystems, hat das Potenzial, Aufschluss über die Entstehung und Entwicklung von Planeten zu geben.

Professor Dante Lauretta, der leitende Wissenschaftler der Mission, zeigte sich begeistert über die Entdeckungen im Asteroidenmaterial und nannte es eine „Zeitkapsel“ mit alten Geheimnissen, die tiefgreifende Einblicke in die Ursprünge unseres Sonnensystems ermöglichen. Das reichliche Vorkommen von wasserführenden Tonmineralien und kohlenstoffreichem Material in den Proben verrät nur einen Bruchteil dessen, was Bennu enthalten könnte. Diese Entdeckungen erweitern nicht nur unser Verständnis unserer himmlischen Nachbarschaft, sondern bieten auch potenzielle Hinweise auf die Anfänge des Lebens. Ziel der NASA-Mission war es, 60 Gramm Asteroidenprobe zu sammeln, aber die Wissenschaftler waren angenehm überrascht, als sie beim Öffnen des Behälterdeckels zusätzliches „Bonusmaterial“ vorfanden, das den Sammelkopf, den Behälterdeckel und die Basis bedeckte.

Insgesamt wird die Untersuchung von Bennus Proben weiterhin die Geheimnisse unseres kosmischen Erbes lüften und zu unserem Verständnis darüber beitragen, wie das Leben auf der Erde begann. Der hohe Kohlenstoffgehalt und das Vorhandensein von Wasser legen nahe, dass Asteroiden wie Bennu eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben könnten, unseren Planeten mit den notwendigen Zutaten für die Entstehung und das Gedeihen von Leben zu versorgen.

