Die NASA entdeckt potenzielle Bausteine ​​des Lebens auf einem 4.5 Milliarden Jahre alten Asteroiden

Die NASA hat enthüllt, dass ein 4.5 Milliarden Jahre alter Asteroid namens Bennu die „Bausteine ​​des Lebens auf der Erde“ enthalten könnte. Diese Ankündigung erfolgte während einer Live-Streaming-Veranstaltung im Johnson Space Center in Houston, Texas. Die Agentur präsentierte Proben, die im Rahmen der Osiris-Rex-Mission von Bennu gesammelt wurden und einen hohen Kohlenstoffgehalt und Wasser aufwiesen. Die Kapsel mit etwa 250 g Gestein und Staub des Asteroiden landete am 24. September in der Wüste von Utah in der Nähe von Salt Lake City.

NASA-Administrator Bill Nelson zeigte sich begeistert und erklärte, dass die Proben bei der Erforschung der Ursprünge des Lebens auf der Erde helfen und unser Verständnis von Asteroiden erweitern werden, die eine Bedrohung für unseren Planeten darstellen könnten. Er fügte hinzu, dass es uns der Entschlüsselung der Geheimnisse unseres kosmischen Erbes näher bringt.

Bennu liegt 60 Millionen Meilen entfernt und gilt als Überbleibsel unseres frühen Sonnensystems. Sein wissenschaftlicher Wert liegt darin, Licht auf die Entstehung und Entwicklung von Planeten zu werfen. Die im September 2016 gestartete Osiris-Rex-Mission erreichte Bennu im Dezember 2018 und brachte letzten Monat Proben in der versiegelten Kapsel zur Erde zurück. Der leitende Wissenschaftler der Mission, Professor Dante Lauretta von der University of Arizona, bezeichnete die Proben als „wissenschaftlichen Schatz“ und betonte ihr Potenzial, tiefgreifende Einblicke in die Ursprünge unseres Sonnensystems zu liefern.

Während das Ziel der NASA darin bestand, 60 Gramm Asteroidenprobe zu sammeln, entdeckte die Agentur beim Öffnen des Kanisters „Bonusmaterial“ an der Außenseite des Sammelkopfes, des Kanisterdeckels und der Basis. Das zusätzliche Material hat den Prozess der Sammlung und Aufbewahrung der Primärprobe verlangsamt. Wissenschaftler sind bestrebt, diese außerirdische Schatztruhe zu erforschen, da sie vielversprechend für das Verständnis der Ursprünge und des Potenzials des Lebens in unserer kosmischen Nachbarschaft ist.

Insgesamt stellen die Proben von Bennu einen bedeutenden Erfolg für die NASA dar und versprechen aufregende wissenschaftliche Entdeckungen, die unser Verständnis des Universums verändern könnten.

Quellen:

- NASA