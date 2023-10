Erforschung der Geheimnisse des Jupitermondes Ganymed: Eine salzige Vergangenheit enthüllt

By

Neue Daten der NASA-Mission Juno haben faszinierende Einblicke in die Zusammensetzung von Ganymed, Jupiters größtem Mond, zutage gefördert. Das Spektrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) an Bord der Juno entdeckte Mineralsalze und organische Verbindungen auf der Mondoberfläche und lieferte wertvolle Hinweise auf seine Geschichte und die Natur seines verborgenen unterirdischen Ozeans. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht und werfen Licht auf Ganymeds Vergangenheit als potenziell salzhaltige Welt.

Ganymed, größer als Merkur, fasziniert seit langem Wissenschaftler, da seine eisige Kruste einen riesigen inneren Ozean verbirgt. Frühere Beobachtungen der Raumsonde Galileo und des Hubble-Weltraumteleskops deuteten nur auf das Vorhandensein von Salzen und organischen Stoffen hin, es fehlte jedoch die für eine genaue Analyse erforderliche räumliche Auflösung.

Während eines nahen Vorbeiflugs am 7. Juni 2021 sammelte Juno Daten, als es Ganymed in einer Mindesthöhe von 650 Meilen überflog. Das JIRAM-Instrument erfasste Infrarotbilder und Spektren der Mondoberfläche und enthüllte die chemischen Fingerabdrücke verschiedener Materialien. Die hochauflösenden Daten boten eine beispiellose Klarheit und ermöglichten es den Wissenschaftlern, hydratisiertes Natriumchlorid, Ammoniumchlorid, Natriumbicarbonat und möglicherweise aliphatische Aldehyde zu identifizieren.

Das Vorhandensein dieser ammoniakhaltigen Salze deutet darauf hin, dass Ganymed möglicherweise Materialien angesammelt hat, die kalt genug sind, um Ammoniak während seiner Bildung zu kondensieren. Bei den nachgewiesenen Karbonatsalzen könnte es sich auch um Überreste von kohlendioxidreichem Eis handeln.

Interessanterweise zeigten die JIRAM-Daten, dass die größte Menge an Salzen und organischen Stoffen in dunklem und hellem Gelände gefunden wurde, insbesondere in Gebieten, die durch das Magnetfeld von Ganymed geschützt sind. Dies weist darauf hin, dass es sich bei den beobachteten Oberflächenmerkmalen möglicherweise um Überreste einer tiefen Meeressole handelt, die die Oberfläche des eisigen Mondes erreicht hat.

Diese bahnbrechenden Erkenntnisse ebnen den Weg für ein besseres Verständnis der Entwicklung von Ganymed und werfen neue Fragen zur potenziellen Bewohnbarkeit anderer Eismonde im Sonnensystem auf.

FAQ

1. Was hat die Juno-Mission der NASA auf Ganymed entdeckt?

Die Juno-Mission der NASA entdeckte mithilfe des JIRAM-Spektrometers Mineralsalze und organische Verbindungen auf der Oberfläche des Jupitermondes Ganymed.

2. Was ist Ganymed?

Ganymed ist der größte Jupitermond und größer als der Planet Merkur. Unter seiner eisigen Kruste verbirgt sich ein riesiger innerer Ozean.

3. Welche Bedeutung hat die Entdeckung?

Die Entdeckung von Mineralsalzen und organischen Verbindungen auf Ganymed liefert wertvolle Einblicke in seine Geschichte und die Zusammensetzung seines unterirdischen Ozeans. Es gibt Aufschluss über die potenzielle Bewohnbarkeit eisiger Monde im Sonnensystem.

4. Wie wurden die Daten erhoben?

Die Daten wurden von Junos JIRAM-Instrument während eines nahen Vorbeiflugs an Ganymed gesammelt. Das Instrument erfasste Infrarotbilder und Spektren, um die chemische Zusammensetzung der Mondoberfläche zu analysieren.

5. Worauf weist das Vorhandensein von Salzen und organischen Stoffen hin?

Das Vorhandensein von Salzen und organischen Stoffen lässt auf eine salzhaltige Vergangenheit von Ganymed schließen. Die ammoniakhaltigen Salze könnten sich im Frühstadium gebildet haben, während die Karbonatsalze Überreste von kohlendioxidreichem Eis sein könnten.

6. Warum sind dunkle und helle Gebiete von Bedeutung?

Die dunklen und hellen Gebiete auf der Oberfläche von Ganymed, insbesondere diejenigen, die durch sein Magnetfeld geschützt sind, wiesen den größten Reichtum an Salzen und organischen Stoffen auf. Diese Bereiche könnten Überreste einer tiefen Meeressole sein, die die gefrorene Oberfläche des Mondes erreicht hat.

7. Welche anderen Monde hat Juno beobachtet?

Juno hat auch den Mond Europa beobachtet, unter dessen Eiskruste sich vermutlich ein Ozean befindet, und wird in Zukunft weiterhin andere Jupitermonde wie Io untersuchen.

Weitere Informationen zur Juno-Mission der NASA finden Sie unter: nasa.gov.