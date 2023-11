Die Juno-Mission der NASA entdeckt Salze und organische Stoffe auf dem Jupitermond Ganymed

Die von der Juno-Mission der NASA gesammelten Daten haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem größten Mond des Jupiter, Ganymed, enthüllt. Das Spektrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) an Bord von Juno hat kürzlich bei einem Vorbeiflug Mineralsalze und organische Verbindungen auf der Mondoberfläche nachgewiesen. Diese in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichten Erkenntnisse sind entscheidend für die Aufklärung des Ursprungs von Ganymed und der Zusammensetzung seines Tiefsees.

Ganymed ist größer als der Planet Merkur und hat Wissenschaftler aufgrund des Vorhandenseins eines riesigen inneren Ozeans fasziniert, der sich unter seiner eisigen Kruste verbirgt. Frühere Beobachtungen von Raumfahrzeugen wie Galileo der NASA und dem Hubble-Weltraumteleskop deuteten auf die Existenz von Salzen und organischen Stoffen hin; Die Auflösung dieser Beobachtungen reichte jedoch nicht aus, um eine endgültige Bestätigung zu liefern.

Am 7. Juni 2021 startete Juno einen nahen Vorbeiflug an Ganymed und flog dabei in einer Höhe von lediglich 650 Meilen. Während dieses Manövers erfasste das JIRAM-Instrument Infrarotbilder und -spektren und ermöglichte es den Wissenschaftlern, die Mondoberfläche in beispielloser Detailgenauigkeit zu untersuchen. Bemerkenswert ist, dass JIRAM eine räumliche Auflösung für die Infrarotspektroskopie von besser als 0.62 Meilen pro Pixel erreichte. Durch diese fortschrittliche Bildgebung entdeckte Junos Team deutliche spektrale Merkmale, die mit Nicht-Wassereis-Materialien verbunden sind, darunter hydratisiertes Natriumchlorid, Ammoniumchlorid, Natriumbicarbonat und möglicherweise aliphatische Aldehyde.

Das Vorhandensein von ammoniakhaltigen Salzen deutet darauf hin, dass Ganymed möglicherweise Materialien angesammelt hat, die kalt genug sind, um Ammoniak während seiner Bildung zu kondensieren. Darüber hinaus könnten auf dem Mond gefundene Karbonatsalze Überreste von kohlendioxidreichem Eis sein, was weitere Einblicke in die geologische Geschichte von Ganymed bietet.

Ein faszinierender Aspekt der Studie ist, dass die größte Menge an Salzen und organischen Stoffen in den dunklen und hellen Gebieten in der Nähe der Breitengrade entdeckt wurde, die durch das Magnetfeld von Ganymed geschützt werden. Dieser Befund weist darauf hin, dass es sich bei den beobachteten Salzen und organischen Stoffen wahrscheinlich um Überreste einer Tiefsee-Sole handelt, die die Mondoberfläche erreicht hat.

Die Juno-Mission erforscht weiterhin andere faszinierende Welten im Jupitersystem. Nach der Untersuchung von Ganymed und Europa, einem weiteren Mond, von dem vermutet wird, dass er unter seiner eisigen Außenseite einen Ozean hat, richtet Juno seine Aufmerksamkeit nun auf Io. Die Raumsonde soll am 30. Dezember 2022 Io nahe kommen und weitere Möglichkeiten für bahnbrechende Entdeckungen bieten.

FAQ

1. Was hat die Juno-Mission der NASA auf Ganymed entdeckt?

Die Juno-Mission der NASA entdeckte während eines nahen Vorbeiflugs am Mond Mineralsalze und organische Verbindungen auf der Oberfläche von Ganymed. Der Nachweis erfolgte mit dem Spektrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) an Bord der Raumsonde Juno.

2. Warum ist Ganymed für Wissenschaftler von Bedeutung?

Ganymed ist für Wissenschaftler von großem Interesse, da es unter seiner eisigen Kruste einen riesigen inneren Ozean aus Wasser beherbergt. Die Untersuchung der Zusammensetzung von Ganymed und des Ursprungs seines Ozeans kann wertvolle Einblicke in die Entstehung des Mondes und das Potenzial für Bewohnbarkeit liefern.

3. Welche räumliche Auflösung erreicht JIRAM während des Vorbeiflugs?

Das JIRAM-Instrument an Bord von Juno erreichte während des Vorbeiflugs an Ganymed eine räumliche Auflösung für die Infrarotspektroskopie von besser als 0.62 Meilen (1 Kilometer) pro Pixel. Diese hochauflösende Bildgebung ermöglichte es Wissenschaftlern, die einzigartigen spektralen Merkmale von Nicht-Wassereis-Materialien auf der Mondoberfläche zu identifizieren und zu analysieren.

4. Welche Bedeutung hat der Fund von Salzen und organischen Stoffen in den geschützten Breiten auf Ganymed?

Das Vorhandensein von Salzen und organischen Stoffen in den dunklen und hellen Gebieten in der Nähe der Breitengrade, die durch Ganymeds Magnetfeld abgeschirmt werden, lässt darauf schließen, dass es sich dabei um Überreste einer Tiefsee-Sole handelt, die die Mondoberfläche erreicht hat. Dieser Fund liefert wertvolle Hinweise auf die geologische Geschichte Ganymeds und die in seinem Inneren ablaufenden Prozesse.