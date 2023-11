Juno-Mission entdeckt salzige Geheimnisse auf Jupiters Mond Ganymed

Von der Juno-Mission der NASA gesammelte Daten zeigen, dass der größte Mond des Jupiter, Ganymed, möglicherweise eine salzige Vergangenheit hat, die an die Oberfläche sprudelt. Während eines nahen Vorbeiflugs am eisigen Mond entdeckte das Spektrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) an Bord der Raumsonde Juno Mineralsalze und organische Verbindungen auf der Oberfläche von Ganymed. Die in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichten Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in den Ursprung Ganymeds und die Zusammensetzung seines Tiefsees.

Ganymed ist größer als der Planet Merkur und der größte Jupitermond. Wissenschaftler sind seit langem von Ganymed fasziniert, da es unter seiner eisigen Außenseite einen riesigen inneren Ozean aus Wasser verbirgt. Frühere Beobachtungen der NASA-Raumsonde Galileo und des Hubble-Weltraumteleskops sowie des Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte hatten auf das Vorhandensein von Salzen und organischen Stoffen auf Ganymed hingewiesen. Allerdings war die Auflösung dieser Beobachtungen zu gering, um diese Ergebnisse endgültig zu bestätigen.

Am 7. Juni 2021 flog Juno in einer Mindesthöhe von 650 Meilen über Ganymed und nahm mit dem JIRAM-Instrument Infrarotbilder und Spektren der Mondoberfläche auf. Mit einer beispiellosen räumlichen Auflösung für die Infrarotspektroskopie konnten Juno-Wissenschaftler einzigartige spektrale Merkmale erkennen und analysieren, darunter hydratisiertes Natriumchlorid, Ammoniumchlorid, Natriumbicarbonat und möglicherweise aliphatische Aldehyde.

Das Vorhandensein von ammoniakhaltigen Salzen deutet darauf hin, dass Ganymed möglicherweise Materialien angesammelt hat, die kalt genug sind, um Ammoniak während seiner Bildung zu kondensieren. Darüber hinaus könnten die Carbonatsalze Überreste von kohlendioxidreichem Eis sein. Diese Entdeckungen bieten wertvolle Hinweise auf die geologische Geschichte Ganymeds und die Prozesse, die seine Oberfläche geformt haben.

Die Juno-Mission hat auch Einblicke in andere Jupiterwelten geliefert, darunter Europa und Io. Durch die Untersuchung dieser Monde hoffen Wissenschaftler, weitere Geheimnisse über das Vorhandensein von Wasser und das Potenzial für Leben außerhalb der Erde in unserem Sonnensystem aufzudecken.

FAQ

F: Was hat die Juno-Mission der NASA auf Ganymed entdeckt?

A: Die Juno-Mission entdeckte Mineralsalze und organische Verbindungen auf der Oberfläche von Ganymed.

F: Wie wurden diese Daten erfasst?

A: Das Spektrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) an Bord der Raumsonde Juno hat Infrarotbilder und Spektren der Oberfläche von Ganymed aufgenommen.

F: Was lässt das Vorhandensein von Salzen und organischen Stoffen auf Ganymed vermuten?

A: Es bietet Einblicke in den Ursprung Ganymeds, die Zusammensetzung seines Tiefsees und seine geologische Geschichte.

F: Welche spezifischen Verbindungen wurden auf Ganymed nachgewiesen?

A: Das JIRAM-Gerät hat hydratisiertes Natriumchlorid, Ammoniumchlorid, Natriumbicarbonat und möglicherweise aliphatische Aldehyde nachgewiesen.

F: Welche anderen Jupitermonde hat Juno untersucht?

A: Juno hat auch Europa beobachtet und soll im Dezember nahe an Io vorbeifliegen.