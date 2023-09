Studie enthüllt neue Erkenntnisse zur Begrünung der Sahara

Eine kürzlich in Nature Communications veröffentlichte Studie hat neue Erkenntnisse über die periodische Begrünung der Sahara in den letzten 800,000 Jahren geliefert. Die von Dr. Edward Armstrong von der Universität Helsinki und der Universität Bristol geleitete Forschung zeigt, dass diese feuchten Perioden in Nordafrika durch Veränderungen in der Erdumlaufbahn um die Sonne beeinflusst wurden und während der Eiszeiten unterdrückt wurden.

Die Studie nutzte ein Klimamodell, um die historischen Intervalle der Begrünung der Sahara zu simulieren und lieferte Belege dafür, wie der Zeitpunkt und die Intensität dieser feuchten Ereignisse aus der Ferne durch große, entfernte Eisschilde in hohen Breitengraden auf der Nordhalbkugel beeinflusst wurden. Den Forschern gelang es, die afrikanischen Feuchtperioden mit einer vergleichbaren Größenordnung zu simulieren, wie Paläoklimabeobachtungen vermuten lassen, und so Aufschluss darüber zu geben, warum und wann diese Ereignisse auftraten.

Historisch gesehen war die Sahara-Wüste in regelmäßigen Abständen bewachsen, mit Flüssen, Seen und wasserabhängigen Tieren. Diese nordafrikanischen Feuchtperioden spielten eine entscheidende Rolle bei der Schaffung begrünter Korridore aus Afrika und erleichterten die Ausbreitung verschiedener Arten, einschließlich der frühen Menschen, auf der ganzen Welt.

Es wird angenommen, dass die Begrünung der Sahara durch Veränderungen in den Umlaufbahnbedingungen der Erde, insbesondere durch die Präzession der Erdumlaufbahn, verursacht wird. Damit ist die schwankende Bewegung der Erde um ihre Achse gemeint, die die Saisonalität über einen Zyklus von etwa 21,000 Jahren beeinflusst. Diese Veränderungen wirken sich auf die Energiemenge aus, die die Erde in verschiedenen Jahreszeiten erhält, und steuern letztendlich die Stärke des afrikanischen Monsuns und die Ausbreitung der Vegetation in der Region.

Die Studie bestätigte, dass die nordafrikanischen Feuchtperioden alle 21,000 Jahre als Folge von Änderungen in der Präzession der Erdumlaufbahn auftraten. Dies führte zu wärmeren Sommern auf der Nordhalbkugel, verstärkte das westafrikanische Monsunsystem und erhöhte Niederschläge in der Sahara, was zur Ausbreitung savannenartiger Vegetation führte.

Interessanterweise ergab die Studie auch, dass die feuchten Perioden nicht während der Eiszeiten auftraten, als große Gletschereisschichten die Atmosphäre abkühlten und das afrikanische Monsunsystem unterdrückten. Dieser Befund unterstreicht die bedeutende Verbindung zwischen diesen entfernten Regionen, die möglicherweise die Ausbreitung von Arten, einschließlich des Menschen, aus Afrika während der Eiszeiten der letzten 800,000 Jahre behindert hat.

Die Forscher äußerten sich begeistert über die Ergebnisse und die Fähigkeit ihres überarbeiteten Modells, vergangene Veränderungen genau darzustellen und Einblicke in den zukünftigen Klimawandel zu liefern. Das Verständnis der Faktoren, die die Begrünung der Sahara vorantreiben, ist von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen künftiger Klimaveränderungen in dieser Region vorherzusagen und abzumildern.

