Künstliche Intelligenz könnte die Gehirnchirurgie revolutionieren, sagt ein führender Neurochirurg

Laut einem prominenten Neurochirurgen könnte eine Gehirnoperation mit künstlicher Intelligenz (KI) innerhalb der nächsten zwei Jahre Realität werden und zu sichereren und effektiveren Verfahren führen. Angehende Chirurgen nutzen derzeit KI-Technologie, um zu lernen, präzisere Schlüsselloch-Gehirnoperationen durchzuführen. Das am University College London (UCL) entwickelte KI-System kann kleine Tumore und kritische Strukturen wie Blutgefäße im Zentrum des Gehirns identifizieren.

Eine Gehirnoperation erfordert höchste Präzision, da bereits ein kleiner Fehler fatale Folgen haben kann. Es ist wichtig, eine Schädigung der Hypophyse zu vermeiden, die die Größe einer Weintraube hat und die Hormone des Körpers steuert. Der beratende Neurochirurg Hani Marcus vom National Hospital for Neurology and Neurosurgery erklärt, dass es entscheidend ist, das richtige Gleichgewicht zu finden: „Wenn Sie mit Ihrem Ansatz zu klein vorgehen, besteht die Gefahr, dass nicht genügend Tumor entfernt wird.“ Wenn Sie zu groß werden, besteht die Gefahr, dass diese wirklich wichtigen Strukturen beschädigt werden.“

Das KI-System hat über 200 Videos von Hypophysenoperationen analysiert und in nur 10 Monaten einen Erfahrungsstand erreicht, für den ein menschlicher Chirurg 10 Jahre brauchen würde. Die Fähigkeiten des Systems bieten Chirurgen erhebliche Vorteile. Herr Marcus erklärt: „Chirurgen wie ich – selbst wenn Sie sehr erfahren sind – können mit Hilfe von KI diese Grenze besser finden als ohne sie.“ In ein paar Jahren könnten Sie ein KI-System haben, das mehr Operationen erlebt hat, als jeder Mensch jemals gesehen hat oder jemals sehen könnte.“

Das Potenzial von KI im Gesundheitswesen wird von der britischen Regierung erkannt und betrachtet sie als „Game-Changer“. Laut Viscount Camrose, Minister für KI-Regierung, könnte KI die Ergebnisse und die Produktivität im Gesundheitswesen verbessern. Die Zusammenarbeit zwischen UCL, Ingenieuren, Klinikern und Wissenschaftlern am Wellcome / Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) Centre for Interventional and Surgical Sciences zielt darauf ab, die Gesundheitsversorgung im Vereinigten Königreich mithilfe von KI zu revolutionieren.

Quellen:

– University College London