Eine umweltfreundliche Lösung zur Entfernung von Mikroplastik aus Wasser

Forscher des Korea Institute of Science and Technology (KIST) haben ein umweltfreundliches Material entwickelt, das Mikroplastik effektiv aus Wasser entfernen kann. Mikroplastik, das sind Kunststoffabfälle, die im Laufe der Zeit in Partikel kleiner als 20 μm zerfallen, stellen ein erhebliches Umwelt- und Gesundheitsrisiko dar. Aktuelle Wasseraufbereitungsanlagen sind nicht in der Lage, Mikroplastik kleiner als 20 μm zu entfernen, sodass alternative Lösungen gefunden werden müssen.

Dr. Jae-Woo Choi und sein Team am Zentrum für Wasserkreislaufforschung am KIST haben ein festes Flockungsmittel auf der Basis eines metallorganischen Skeletts entwickelt, das Nanoplastik unter Bestrahlung mit sichtbarem Licht aggregieren kann. Das Material basiert auf Berliner Blau, einem metallorganischen Gerüststoff, der bisher zur Adsorption radioaktiver Elemente aus Abwässern eingesetzt wurde.

Die Forscher fanden heraus, dass Berliner Blau Mikroplastik unter sichtbarem Licht effektiv aggregieren kann. Anschließend entwickelten sie ein Material, das die Aggregationseffizienz von Berliner Blau durch Anpassung der Kristallstruktur maximiert. Wenn das Material mit sichtbarem Licht bestrahlt wird, können Mikroplastikpartikel mit einer Größe von nur 0.15 μm auf eine etwa 4,100-mal größere Größe agglomeriert werden, sodass sie leichter entfernt werden können.

In Experimenten konnten die Forscher mit dem entwickelten Material bis zu 99 % des Mikroplastiks aus dem Wasser entfernen. Darüber hinaus kann das Material mehr als das Dreifache seines Eigengewichts an Mikroplastik ausflocken und übertrifft damit herkömmliche Flockungsmittel mit Eisen oder Aluminium um etwa das 250-fache.

Diese umweltfreundliche Lösung entfernt nicht nur effektiv Mikroplastik, sondern verwendet auch Berliner Blau, das für den menschlichen Körper unbedenklich ist. Es ist ein festes Flockungsmittel, das die Rückgewinnung von Rückständen im Wasser erleichtert, und es nutzt natürliches Licht als Energiequelle, was zu einem energiearmen Prozess führt.

Die Forscher glauben, dass diese Technologie ein hohes Potenzial für die Kommerzialisierung hat und auf allgemeine Flüsse, Abwasseraufbereitungsanlagen und Wasseraufbereitungsanlagen angewendet werden kann. Über Mikroplastik hinaus kann das Material auch zur Entfernung anderer Schadstoffe aus Wassersystemen eingesetzt werden.

Die vom Ministerium für Wissenschaft und IKT geförderte Forschung wurde am 1. Oktober in der internationalen Fachzeitschrift Water Research veröffentlicht.

Quelle:

– Korea Institute of Science and Technology (KIST)