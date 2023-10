Ryuzo Yanagimachi, Pionier der Fruchtbarkeitsforschung, stirbt im Alter von 95 Jahren

Ryuzo Yanagimachi, ein Pionier der Fruchtbarkeitsforschung, verstarb am 95. September im Alter von 27 Jahren in Honolulu. Er war bekannt für seine Arbeit zum erfolgreichen Klonen mehrerer Generationen von Mäusen im Jahr 1997, noch vor der Ankündigung von Dolly, dem Schaf, dem ersten geklonten Säugetier. Yanagimachis bahnbrechende Technik, die er mit einem seiner Postdoktoranden entwickelt hatte, umfasste die Verwendung von Kumuluszellen, die das Ei umgeben, im Vergleich zum Ansatz des schottischen Teams, das Dolly geklont hatte, mit ausgehungerten erwachsenen Zellen. Seine Methode hatte eine Erfolgsquote von 2 bis 3 Prozent und war damit deutlich besser als das grobere Verfahren des schottischen Teams.

Trotz seiner Beiträge zum Klonen blieb Yanagimachi skeptisch und warnte vor den Gefahren und ethischen Bedenken, die mit dem Klonen von Menschen verbunden sind. Er betonte die Bedeutung von Fortpflanzungsmethoden, die an den Prozessen der Natur ausgerichtet sind.

Yanagimachi wurde 1928 in Japan geboren und studierte Zoologie und Tierembryologie an der Universität Hokkaido. Nachdem er in Japan Schwierigkeiten hatte, akademische Stellen in seinem Fachgebiet zu finden, trat er 1960 der Worcester Foundation for Biomedical Research in den USA bei. Später nahm er 1966 eine Stelle an der University of Hawaii an, wo er den Rest seiner Karriere verbrachte.

Yanagimachi ging 2005 in den Ruhestand, arbeitete aber bis kurz vor seinem Tod weiterhin als emeritierter Professor. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den prestigeträchtigen Kyoto-Preis im Jahr 2021. Trotz seiner Auszeichnungen blieb Yanagimachi bescheiden und führte seinen Erfolg darauf zurück, „dumme“ Fragen zu stellen, die gelegentlich zu bedeutenden Durchbrüchen führten.

Quellen:

– ![Titel](Link)

– ![Titel](Link)