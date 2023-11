Rost und Reichtum: Goethites Einfluss auf Australiens Landschaft und Wirtschaft

By

Wussten Sie, dass die charakteristische braune und orange Farbe vieler australischer Landschaften auf ein Mineral namens Goethit zurückzuführen ist? Goethit, ausgesprochen ger-thahyt, ist ein eisenhaltiges Mineral, das in australischen Böden und Sedimenten reichlich vorhanden ist. Dieses Mineral hat eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der geologischen Geschichte, der indigenen Kultur und der Wirtschaft Australiens gespielt.

Goethit entsteht bei der Oxidation eisenreicher Mineralien und ist der Hauptbestandteil von Rost. Die einzigartige geologische Geschichte Australiens, insbesondere vor etwa 2.6 Milliarden Jahren, als es in der Erdatmosphäre an Sauerstoff mangelte, führte zur Ausfällung von Banded Iron-Formations (BIF). Im Laufe von Millionen von Jahren wurden diese BIFs umgewandelt und Goethit ersetzte die Ganggesteinsmineralien in diesen Gesteinsformationen.

Dr. Erick Ramanaidou, Experte für Eisenerz und lateritisches Nickel, erklärt, dass die riesigen Goethitvorkommen Australiens auf diesen uralten Prozess zurückzuführen sind. Goethit wird hauptsächlich mit den riesigen Eisenerzvorkommen des Hamersley Basin in Westaustralien in Verbindung gebracht, kommt aber auch in anderen Eisenerzregionen wie Pilbara, Yilgarn und den Middleback Ranges vor.

Goethit ist nicht nur aus geologischer Sicht von Bedeutung, sondern hat auch einen kulturellen und wirtschaftlichen Wert. Indigene Gruppen in Australien verwenden Goethit in Form eines gelben Ockerpigments seit Tausenden von Jahren für Höhlenmalereien und Körperkunst. Auch heute noch wird Goethit von verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt in Kunst, Kosmetik, Lebensmittelfarbstoffen und mehr verwendet.

Darüber hinaus spielt Goethit als Hauptmineral in Eisenerz, das zur Stahlherstellung verwendet wird, eine entscheidende Rolle in der australischen Wirtschaft. Australien ist der weltweit größte Eisenerzexporteur und die Industrie trägt erheblich zu den Exporteinnahmen des Landes bei. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Australien unglaubliche 120 Milliarden US-Dollar durch Eisenerzexporte, und die Branche beschäftigt eine beträchtliche Anzahl von Menschen.

Da die Nachfrage nach Eisenerz weiter wächst, ist es wichtig, Eisenerzvorkommen zu entdecken und zu verstehen, um die Nachhaltigkeit der Eisenerzexporte Australiens sicherzustellen. Darüber hinaus erforscht Australien mit dem Schwerpunkt auf der Reduzierung von Emissionen emissionsarme Stahlherstellungsverfahren, um die Umweltauswirkungen der Eisenerzproduktion zu mildern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Goethit nicht nur ein Mineral ist, das die Landschaften Australiens färbt, sondern ein integraler Bestandteil seiner geologischen Geschichte, indigenen Kultur und Wirtschaft. Seine Entstehung und Präsenz in riesigen Eisenerzvorkommen haben die Landschaft geprägt und wesentlich zum wirtschaftlichen Wohlstand Australiens beigetragen.