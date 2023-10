Russlands alternde Ausrüstung auf der Internationalen Raumstation gibt Anlass zur Sorge

By

Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Juri Borissow hat Bedenken hinsichtlich der veralteten Ausrüstung der Internationalen Raumstation (ISS) geäußert. Borisovs Aussage erfolgt im Anschluss an das dritte Kühlmittelleck im russischen Segment der ISS in weniger als einem Jahr, was Fragen zur Zuverlässigkeit des angesehenen russischen Raumfahrtprogramms aufwirft.

Laut Borissow hat die russische Ausrüstung auf der ISS ihre vorgesehene Lebensdauer überschritten. Er erklärte, dass „XNUMX Prozent der russischen Ausrüstung die Garantiezeit überschritten habe“ und betonte den dringenden Bedarf an Aktualisierungen und Ersatz. Dies gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich der Fähigkeit des russischen Segments, auf der ISS weiterhin effektiv zu funktionieren.

In den letzten Jahrzehnten musste das russische Raumfahrtprogramm mehrere Rückschläge hinnehmen. Seit der Auflösung der UdSSR in den 1990er Jahren war das Programm mit Schwierigkeiten konfrontiert, darunter dem Verlust von zwei Marsmissionen und einer Mondsonde. Der jüngste Absturz der Luna-25-Mission, deren Entwicklung 16 Jahre dauerte, hat die Herausforderungen, vor denen die russische Raumfahrtbehörde steht, noch deutlicher gemacht.

Borisov erkannte die Notwendigkeit von Verbesserungen an und betonte, wie wichtig es sei, aus Fehlern zu lernen und auf deren Korrektur hinzuarbeiten. Er nannte die unregelmäßige Finanzierung als einen Faktor, der zur anhaltenden Entwicklung von Luna-25 beitrug. Trotz dieser Rückschläge hat der russische Präsident Wladimir Putin sein Engagement für die Fortsetzung des russischen Mondprogramms zum Ausdruck gebracht.

Der russische Raumfahrtsektor kämpft mit Finanzierungsproblemen und Korruptionsskandalen, die den Fortschritt in den letzten Jahren behindert haben. Es werden jedoch Anstrengungen unternommen, um diese Probleme anzugehen und den zukünftigen Erfolg der russischen Weltraummissionen sicherzustellen.

FAQ:

F: Wie alt ist die russische Ausrüstung auf der ISS?

A: Laut Roskosmos-Chef Yuri Borisov haben 80 % der russischen Ausrüstung auf der ISS ihre Garantiezeit überschritten.

F: Welche Rückschläge musste das russische Raumfahrtprogramm hinnehmen?

A: Russlands Raumfahrtprogramm ist auf Schwierigkeiten gestoßen, darunter den Verlust von zwei Marsmissionen und einer Mondsonde.

F: Wie lange hat die Entwicklung der Luna-25-Mission gedauert?

A: Die Entwicklung der Luna-25-Mission dauerte 16 Jahre.

F: Vor welchen Herausforderungen steht der russische Raumfahrtsektor?

A: Der russische Raumfahrtsektor ist mit Finanzierungsproblemen und Korruptionsskandalen konfrontiert. Es werden jedoch Anstrengungen unternommen, diese Probleme anzugehen.