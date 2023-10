Das russische Raumfahrtprogramm steht vor Herausforderungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Ausrüstungsgarantie

By

Der Moskauer Raumfahrtchef Roskosmos schlug kürzlich Alarm wegen des Zustands der russischen Ausrüstung auf der Internationalen Raumstation (ISS). Nach dem wiederkehrenden Kühlmittelleck der Station, dem dritten in weniger als einem Jahr, sind Fragen hinsichtlich der Zuverlässigkeit des russischen Raumfahrtprogramms aufgetaucht. Bemerkenswert ist, dass der Großteil der russischen Ausrüstung auf der ISS ihre Garantiezeit überschritten hat, was Bedenken hinsichtlich ihrer Leistung und Langlebigkeit aufkommen lässt.

Roskosmos-Chef Juri Borissow betonte in einer Fernsehansprache die Dringlichkeit der Lage. Während der Betrieb des russischen Teils der ISS bis 2028 genehmigt wurde, hat er bereits alle akzeptablen Laufzeiten überschritten. Tatsächlich haben besorgniserregende 80 % der russischen Ausrüstung an Bord die Garantiezeit überschritten, was die Notwendigkeit sofortiger Aufmerksamkeit und möglicher Upgrades verdeutlicht.

Diese jüngsten Entwicklungen werfen ein Licht auf die Herausforderungen, vor denen das Moskauer Raumfahrtprogramm steht. Der Zusammenbruch der UdSSR versetzte ihren einst bahnbrechenden Bemühungen einen schweren Schlag. Seitdem wurde das Programm von Rückschlägen geplagt, die von gescheiterten Marsmissionen bis zum Verlust der ersten Mondsonde seit fast einem halben Jahrhundert reichten. Der jüngste Absturz von Luna-25, dessen Entwicklung 16 Jahre dauerte, hat zu ernsthaften Überlegungen geführt.

Borisov erkannte die Bedeutung des Luna-25-Vorfalls an und führte die lange Entwicklungszeit auf eine inkonsistente Finanzierung zurück. Er betonte auch, wie wichtig es sei, das junge Team, das für die Entstehung der Sonde verantwortlich sei, nicht zu ermahnen. Stattdessen forderte er, aus der Situation wertvolle Lehren zu ziehen, Fehler zu korrigieren und die Arbeit fortzusetzen.

Der russische Raumfahrtsektor ist seit langem mit Finanzierungsproblemen und Korruptionsskandalen konfrontiert, die den Fortschritt zusätzlich behindern. Doch trotz dieser Herausforderungen bekräftigte Präsident Wladimir Putin im September, dass das russische Mondprogramm fortbestehen werde, und demonstrierte damit das unerschütterliche Engagement des Landes für die Erforschung des Weltraums.

FAQ:

F: Wie viel Prozent der russischen Ausrüstung auf der ISS haben ihre Garantiezeit überschritten?

A: Ungefähr 80 % der russischen Ausrüstung auf der ISS hat ihre Garantiezeit überschritten.

F: Was hat das jüngste Kühlmittelleck im russischen Segment der ISS verursacht?

A: Die Ursache des jüngsten Kühlmittellecks im russischen Segment der ISS wurde in dem Artikel nicht explizit erwähnt.

F: Wie lange hat die Entwicklung der Luna-25-Sonde gedauert?

A: Die Entwicklung der Luna-25-Sonde dauerte 16 Jahre.

F: Vor welchen Herausforderungen stand das russische Raumfahrtprogramm seit dem Zusammenbruch der UdSSR?

A: Das russische Raumfahrtprogramm musste Rückschläge hinnehmen, darunter gescheiterte Marsmissionen und den Verlust der ersten Mondsonde seit fast 50 Jahren.

F: Wird Russland sein Mondprogramm trotz Rückschlägen fortsetzen?

A: Ja, Präsident Wladimir Putin hat bestätigt, dass Russland sein Mondprogramm trotz Rückschlägen fortsetzen wird.