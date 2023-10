Roscosmos untersucht Kühlmittelleck am Modul der Internationalen Raumstation

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos untersucht derzeit ein Kühlmittelleck an einem der Module der Internationalen Raumstation (ISS). Das Leck trat an einem externen Kühlerkreislauf des Nauka-Moduls auf, das im Juli 2021 zur Raumstation hinzugefügt wurde. Der betreffende Kühler wurde während einer Space-Shuttle-Mission im Jahr 2010 zur ISS geliefert. Obwohl das Kühlmittelleck Anlass zur Sorge gegeben hat, sagte Roscosmos hat versichert, dass der Haupttemperaturregelkreis des Moduls normal funktioniert und die Besatzung und die Station nicht in Gefahr sind.

Die NASA informierte über den aktuellen Stand der Situation und gab an, dass Flocken beobachtet wurden, die von einem der Strahler des Nauka-Moduls ausgingen. Anschließend wurde die Besatzung aufgefordert, die Fensterläden an den Fenstern des US-Segments zu schließen, um eine Kontamination zu verhindern. Die NASA bekräftigte jedoch, dass der Primärstrahler ordnungsgemäß funktioniert und die Bodenteams das Problem weiterhin untersuchen werden. Die Ursache des Lecks ist noch unbekannt.

Dieses Kühlmittelleck ist das jüngste in einer Reihe mechanischer Probleme, mit denen Roscosmos auf der ISS konfrontiert war. Ende 2022 kam es an einem Sojus-Raumschiff, das an der Raumstation befestigt war, zu einem bemerkenswerten Kühlmittelleck. Eine Untersuchung kam zu dem Schluss, dass wahrscheinlich ein kleines Objekt das Raumschiff getroffen und das Leck verursacht hat. Roskosmos hat nach diesem Vorfall daran gearbeitet, seine Besatzungstransportmissionen wiederherzustellen. Trümmer in der Erdumlaufbahn sind zu einem wachsenden Problem geworden, da Kollisionen zwischen Objekten und Tests von Antisatellitenwaffen zu einer Zunahme unkontrollierten Mülls im Weltraum geführt haben.

Trotz dieser Herausforderungen wurde Ende Februar ein Ersatz-Sojus-Raumschiff erfolgreich zur ISS gebracht und transportierte den NASA-Astronauten Frank Rubio und zwei russische Kosmonauten im September 2022 zurück zur Erde.

Quellen:

- CNN