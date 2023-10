Russisches Nauka-Modul auf der Internationalen Raumstation erfährt Kühlmittelleck

By

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat ein Kühlmittelleck in ihrem Nauka-Modul der Internationalen Raumstation (ISS) gemeldet. Das Modul dient als Mehrzweckkomponente und das Kühlmittelleck beeinträchtigt sein Backup-Kühlsystem, das für die Regulierung der Temperaturen an Bord der Astronauten von entscheidender Bedeutung ist.

Roskosmos hat versichert, dass weder die Besatzung noch die Station in unmittelbarer Gefahr sind. Die Astronauten bewerten derzeit das Leck, um seinen Schweregrad zu bestimmen. Dieser Vorfall ist auf frühere Kühlmittellecks zurückzuführen, die die russische Besatzung im Weltraum erlebt hatte. Im vergangenen Jahr kam es zu einem Leck an einer Sojus-Besatzungskapsel, was zum Austausch des Raumschiffs und einer verzögerten Rückreise der Besatzung führte. Monate später kam es auch bei einem russischen Progress-Frachtraumschiff zu einem Kühlmittelleck.

Die NASA, die Agentur, die mit Roskosmos bei der Verwaltung der ISS zusammenarbeitet, hat bisher keinen Kommentar zur Situation abgegeben.

Kühlmittellecks im Weltraum können ein potenzielles Risiko für die Besatzungsmitglieder und die Ausrüstung an Bord darstellen. Kühlmittel wird verwendet, um die Temperaturen zu regulieren und eine Überhitzung kritischer Komponenten zu verhindern. Ein fehlerhaftes Kühlsystem kann möglicherweise den normalen Betrieb stören und die Sicherheit von Astronauten gefährden.

Weitere Aktualisierungen der Situation werden erwartet, während die Besatzung das Leck weiterhin untersucht und die geeignete Vorgehensweise festlegt.

