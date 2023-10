Laut NASA sind Astronauten in Sicherheit, da russisches Modul auf ISS-Erfahrungen durchgesickert ist

Die NASA hat bestätigt, dass die Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) in Sicherheit sind, nachdem kürzlich ein Leck im russischen Modul beobachtet wurde. Die Fluglotsen der Agentur bemerkten am Montag Flocken, die von einem der Strahler des Roscosmos Nauka Multipurpose Laboratory Module (MLM) kamen. Diese Beobachtung wurde auch von der NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli bestätigt, die die Flocken aus den Kuppelfenstern sah. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Besatzung gebeten, die Fensterläden an den Fenstern des US-Segments zu schließen, um eine mögliche Kontamination zu verhindern.

Sowohl die NASA als auch Roskosmos haben erklärt, dass die Besatzung nie in Gefahr gewesen sei. Roskosmos hat festgestellt, dass sich das Leck am Backup-Kühler von Nauka befindet, der sich an der Außenseite des Moduls befindet. Russische Beamte haben versichert, dass die Temperatur im Inneren des MLM angenehm bleibt und es keine Änderungen an Operationen, Experimenten oder Übungszeiten der Besatzung gibt.

Der betreffende Strahler wurde ursprünglich während einer Space-Shuttle-Mission im Jahr 2010 auf dem Rassvet-Modul zur Raumstation geliefert und später während eines Roscosmos-Weltraumspaziergangs im April nach Nauka überführt. Die NASA hat erklärt, dass der Primärkühler auf Nauka normal funktioniert und das Modul vollständig kühlt, ohne dass dies Auswirkungen auf die Besatzung oder den Betrieb der Raumstation hat. Es werden jedoch weitere Untersuchungen durchgeführt, um die Ursache des Lecks zu ermitteln.

Dieser Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Kühlmittellecks aus russischer Ausrüstung auf der ISS in den letzten Monaten. Während Roscosmos glaubt, dass die vorherigen Lecks auf Mikrometeoriteneinschläge zurückzuführen waren, vermutet der Harvard-Smithsonian-Weltraumanalyst Jonathan McDowell ein potenzielles systemisches Problem. Da mittlerweile drei Kühlmittelsysteme betroffen sind, geht McDowell davon aus, dass möglicherweise ein gemeinsames Grundproblem vorliegt, das diese Lecks verursacht.

Quellen:

- NASA

– Roskosmos

- Der Wächter