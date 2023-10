Russische Raumfahrtbehörde meldet Leck im Nauka-Modul der Internationalen Raumstation

By

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos gab am Montag bekannt, dass es ein Leck im Backup-Kühlsystem des Nauka-Moduls auf der Internationalen Raumstation (ISS) gegeben habe. Das Nauka-Modul ist ein Mehrzweckmodul, das für verschiedene Forschungen und Experimente verwendet wird.

Das Leck im Backup-Kühlsystem wird zur Regulierung der Bordtemperaturen für Astronauten genutzt. Roscosmos versichert jedoch, dass weder die Besatzung noch die Station in unmittelbarer Gefahr seien. Astronauten bewerten derzeit die Situation und arbeiten an einer Lösung des Problems.

Es ist nicht das erste Mal, dass das russische Raumfahrtprogramm auf ein Leck im Weltraum stößt. Ende 2020 kam es zu einem Leck in einer Sojus-Besatzungskapsel, was zum Austausch des Raumschiffs und einer verzögerten Rückreise der Besatzung führte. Darüber hinaus kam es in den folgenden Monaten auch bei einem russischen Progress-Frachtraumschiff zu einem Kühlmittelleck.

Die NASA, die amerikanische Raumfahrtbehörde, die in Zusammenarbeit mit Russland die ISS verwaltet, hat sich noch nicht zu dem jüngsten Leck im Nauka-Modul geäußert.

Für die ISS und ihre Besatzung ist es von entscheidender Bedeutung, eine stabile und sichere Umgebung im Weltraum aufrechtzuerhalten. Lecks und Fehlfunktionen stellen Herausforderungen dar, die sofortige Aufmerksamkeit und Lösung erfordern, um das Wohlergehen der Astronauten und den ordnungsgemäßen Betrieb der Raumstation sicherzustellen.

Hinweis: Definitionen der im Artikel verwendeten Begriffe:

– Nauka-Modul: Ein Mehrzweckmodul für Forschung und Experimente auf der Internationalen Raumstation.

– Roskosmos: Die russische Raumfahrtbehörde, die für die Erforschung und Forschung des Weltraums verantwortlich ist.

– ISS: Die Internationale Raumstation, eine bewohnbare Raumstation in einer niedrigen Erdumlaufbahn.

– Sojus-Mannschaftskapsel: Ein Raumschiff, mit dem Roskosmos Astronauten zur und von der ISS transportiert.

– Progress-Frachtraumschiff: Ein unbemanntes Raumschiff, das von Roscosmos für Nachschubmissionen zur ISS eingesetzt wird.