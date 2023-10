Das russische Nauka-Modul auf der ISS weist ein Leck im Kühlsystem auf

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos gab am Montag bekannt, dass ihr an der Internationalen Raumstation (ISS) befestigtes Mehrzweck-Nauka-Modul, auch bekannt als Multipurpose Laboratory Module (MLM), ein Leck im Backup-Kühlsystem erlitten hat. Das Kühlsystem ist für die Regulierung der Temperaturen an Bord der ISS für Astronauten verantwortlich. Es wird jedoch berichtet, dass die Besatzung und die Station bei der Beurteilung des Lecks in Sicherheit sind.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Russen auf ein Leck im Weltraum stoßen. Ende 2020 trat ein Leck in einer Sojus-Besatzungskapsel auf, was zum Austausch des Raumschiffs und einer verzögerten Rückkehr der Besatzung führte. Monate später kam es auch bei einem russischen Progress-Frachtraumschiff zu einem Kühlmittelleck.

Während dieses jüngsten Vorfalls wiesen Bodenteams im Missionskontrollzentrum der NASA in Houston einen US-Astronauten an Bord der ISS an, das Leck zu untersuchen. Der Astronaut identifizierte „Flocken“ außerhalb der Station anhand der Kuppel, einer kuppelartigen Fensterfläche mit Blick in den Weltraum.

Als Reaktion auf den Vorfall veröffentlichte die NASA eine Erklärung, in der sie bestätigte, dass die Besatzung nie in Gefahr gewesen sei. Der Primärkühler auf Nauka funktioniert ordnungsgemäß und sorgt für vollständige Kühlung des Moduls, ohne die Besatzung oder den Betrieb der Raumstation zu beeinträchtigen. Die NASA fügte außerdem hinzu, dass Bodenteams die Ursache des Lecks untersuchen werden.

Im Dezember letzten Jahres wurde in Live-Videoübertragungen ein Kühlmittelleck aus der russischen Sojus-22-Kapsel beobachtet, bei dem flockige Partikel in den Weltraum schwebten. Nach einer gründlichen Untersuchung kamen NASA-Ingenieure zu dem Schluss, dass wahrscheinlich ein Stück Weltraumschrott oder ein kleiner Meteorit für den Vorfall verantwortlich war.

Die ISS, ein orbitales Wissenschaftslabor, das sich etwa 400 Kilometer über der Erde befindet, ist seit über zwei Jahrzehnten ununterbrochen von internationalen Astronautencrews besetzt. Da die Struktur jedoch altert, bereitet sich die NASA auf ihre Stilllegung um 2030 vor, indem sie die Entwicklung privat gebauter Nachfolger finanziert und der Rückkehr von Menschen zum Mond Priorität einräumt.

