Das russische Raummodul auf der Internationalen Raumstation weist ein Leck im Kühlsystem auf

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat berichtet, dass im Backup-Kühlsystem ihres Nauka-Moduls, das an der Internationalen Raumstation (ISS) angeschlossen ist, ein Leck aufgetreten ist. Das Kühlsystem ist für die Regulierung der Temperaturen an Bord der Raumstation für die Astronauten verantwortlich.

Laut einer auf Telegram veröffentlichten Erklärung hat Roskosmos erklärt, dass die Besatzung und die ISS nicht in unmittelbarer Gefahr seien. Astronauten beurteilen derzeit die Situation und beheben das Leck.

Dieser Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Lecks, mit denen Russland im Weltraum zu kämpfen hatte. Ende letzten Jahres wurde ein Leck in einer Sojus-Besatzungskapsel entdeckt, was zum Austausch des Raumschiffs und einer verzögerten Rückkehr der Besatzung führte. Einige Monate später kam es auch bei einem russischen Progress-Frachtraumschiff zu einem Kühlmittelleck.

Die NASA, die amerikanische Organisation, die in Zusammenarbeit mit Russland die ISS verwaltet, hat sich zu dem jüngsten Vorfall noch nicht geäußert.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich Begriffe wie „Nauka-Modul“ und „Internationale Raumstation“ auf bestimmte Komponenten des Weltraumprogramms beziehen. Das Nauka-Modul ist ein Mehrzweckmodul für wissenschaftliche Forschung und Experimente, während die Internationale Raumstation eine bewohnbare Raumstation ist, die als Zuhause und Arbeitsplatz für Astronauten aus verschiedenen Ländern dient.

Quellen: Roscosmos, NASA

