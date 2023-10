Russische Raumfahrtbehörde meldet Leck im Kühlsystem des ISS-Moduls

By

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat bekannt gegeben, dass das an der Internationalen Raumstation (ISS) befestigte Mehrzweck-Nauka-Modul ein Leck in seinem Backup-Kühlsystem festgestellt hat. Dieses System spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Temperaturen an Bord von Astronauten. Die Agentur hat jedoch versichert, dass für die Besatzung und die Station keine unmittelbare Gefahr besteht.

Roscosmos enthüllte den Vorfall in einer auf Telegram veröffentlichten Erklärung und erklärte, dass Astronauten derzeit das Ausmaß des Lecks bewerten. Dies ist nicht das erste Mal, dass sich das russische Raumfahrtprogramm mit Lecks im Weltraum befasst. Ende 2020 kam es zu einem Leck in einer Sojus-Besatzungskapsel, was zum Austausch des Raumschiffs und einer verzögerten Rückreise der Besatzung führte. Monate später kam es auch bei einem russischen Progress-Frachtraumschiff zu einem Kühlmittelleck.

Die NASA, die in Zusammenarbeit mit Russland für die Verwaltung der ISS verantwortlich ist, hat keine unmittelbaren Kommentare oder Aktualisierungen zu diesem jüngsten Vorfall abgegeben. Es wird jedoch erwartet, dass sie mit Roscosmos zusammenarbeiten, um das Problem anzugehen und zu lösen.

Raumfahrtbehörden legen großen Wert auf die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Astronauten. Jeder Vorfall mit Lecks oder Fehlfunktionen muss gründlich untersucht werden, um die Integrität der Raumstation sicherzustellen. Diese Vorfälle verdeutlichen die Herausforderungen und Risiken, die mit dem Betrieb und der Wartung komplexer Systeme in einer Schwerelosigkeitsumgebung verbunden sind.

Quellen:

– „Russlands Raumfahrtbehörde sagt, Softwarefehler, Kurzschluss oder Fremdkörper könnten Modulschäden verursacht haben“ – Reuters (Quelle des Originalartikels)