Russisches Segment der Internationalen Raumstation erfährt drittes Kühlmittelleck

Im russischen Segment der Internationalen Raumstation (ISS) kam es zum dritten Kühlmittelleck in weniger als einem Jahr, was Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit des russischen Raumfahrtprogramms aufkommen lässt. Am Montag wurde durch eine offizielle Live-Übertragung der NASA beobachtet, wie gefrorene Kühlmittelflocken in den Weltraum spritzten. Dieses Leck entstand im externen Kühlerkreislauf des Nauka-Moduls, auch bekannt als Multipurpose Laboratory Module-Upgrade (MLM), das 2012 an die Station geliefert wurde.

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos versicherte, dass die Temperaturen in der betroffenen Einheit normal blieben und keine Gefahr für die Besatzung oder die Station bestehe. Dennoch forderte die US-Missionskontrolle in Houston die Astronauten auf, die Situation weiter zu untersuchen. Sie wurden angewiesen, die Kuppel, insbesondere die Fenster fünf oder sechs, auf visuelle Bestätigung der Kühlmittelflocken zu überprüfen.

Dieser Vorfall folgt auf zwei frühere Kühlmittellecks im russischen Segment der ISS im vergangenen Jahr. Obwohl die Agentur bestätigt hat, dass keine unmittelbare Bedrohung besteht, geben diese wiederkehrenden Probleme Anlass zur Sorge hinsichtlich der Zuverlässigkeit des russischen Raumfahrtprogramms.

Es ist wichtig, die Sicherheit und Effizienz des Betriebs auf der ISS zu gewährleisten, da sie als wichtige Plattform für wissenschaftliche Forschung und internationale Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung dient. Untersuchungen zur Ursache der Kühlmittellecks und mögliche Lösungen werden für die Aufrechterhaltung der Integrität der Station und des Wohlergehens ihrer Besatzung von entscheidender Bedeutung sein.

Quellen: Russische Raumfahrtagentur Roskosmos, NASA