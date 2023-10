Russisches Segment der Internationalen Raumstation erfährt Kühlmittelleck

By

Die NASA berichtete, dass am 9. Oktober aus einem Kühler im russischen Segment der Internationalen Raumstation (ISS) Kühlmittel austrat. Dies war der dritte Vorfall mit russischer Hardware auf der Station in weniger als einem Jahr. Das Leck wurde erstmals von Fluglotsen bemerkt, die Flocken beobachteten, die von einem der beiden Strahler des Nauka-Moduls, auch bekannt als Multipurpose Laboratory Module (MLM), stammten, das im Juli 2021 auf der Station installiert wurde.

Die Besatzung der Station bestätigte das Leck visuell, nachdem sie von den Fluglotsen informiert worden war. Obwohl unklar bleibt, wie viel Kühlmittel ausgetreten ist und für wie lange, gab die NASA an, dass Roskosmos, die russische Raumfahrtbehörde, gemeldet habe, dass das Leck von einem Ersatzkühler auf Nauka herrühre. Dieser Kühler wurde ursprünglich im Jahr 2010 auf dem Rassvet-Modul installiert und Anfang des Jahres im Rahmen einer Reihe von Weltraumspaziergängen nach Nauka transportiert.

Sowohl Roscosmos als auch die NASA versicherten, dass das Haupttemperaturkontrollsystem auf Nauka ordnungsgemäß funktioniert und keine Risiken für die Station oder ihre Besatzung bestehen. Als Vorsichtsmaßnahme schloss die Besatzung jedoch die Fensterläden im US-Teil der Station, um eine Kontamination zu verhindern.

Dieser Vorfall folgt auf zwei frühere Kühlmittellecks an russischen Fahrzeugen auf der ISS im vergangenen Jahr. Im Dezember kam es bei der Sojus-Raumsonde MS-22 zu einem Kühlmittelleck, was dazu führte, dass sie durch eine unbemannte Sojus-Raumsonde ersetzt wurde. Im Februar erlitt auch ein unbemanntes Frachtraumschiff Progress MS-21 ein Kühlmittelleck. Roscosmos führte diese Lecks auf Einschläge mit Mikrometeoroiden oder Trümmern in der Umlaufbahn zurück, eine Schlussfolgerung, die NASA-Beamte akzeptiert haben.

Es bleibt ungewiss, ob das jüngste Kühlmittelleck Auswirkungen auf die bevorstehenden Weltraumspaziergänge im US-Segment der ISS haben wird. Die NASA-Astronauten Loral O'Hara und Jasmin Moghbeli sollen am 12. Oktober bei einem Weltraumspaziergang Wartungsarbeiten an der Station durchführen und wissenschaftliche Proben sammeln, gefolgt von einem weiteren Wartungsspaziergang am 20. Oktober.

Quellen: NASA, Roscosmos