Neue Horizonte: Russische Kosmonauten unternehmen unvergesslichen Weltraumspaziergang, um Herausforderungen zu meistern

By

Zwei russische Kosmonauten, Oleg Kononenko und Nikolai Chub, unternahmen am 25. Oktober einen bemerkenswerten, über sieben Stunden dauernden Weltraumspaziergang, um verschiedene Herausforderungen außerhalb der Internationalen Raumstation (ISS) zu meistern. Ihre Mission umfasste mehrere wichtige Aufgaben, darunter die Installation eines synthetischen Radarkommunikationssystems und den Einsatz eines Nanosatelliten zur Evaluierung der Sonnensegeltechnologie. Darüber hinaus inspizierten die Kosmonauten den externen Backup-Kühler des Mehrzwecklabormoduls Nauka, bei dem kürzlich ein Kühlmittelleck aufgetreten war.

Während des Weltraumspaziergangs haben die Kosmonauten das Radarkommunikationssystem erfolgreich installiert, mit Ausnahme eines kleinen Problems mit einem der Panels, das später behoben wird. Darüber hinaus entfaltete sich das Sonnensegel des Nanosatelliten nicht vollständig, wie Kameras beim Abflug von der Station beobachteten.

Die Inspektion des Reservekühlers erwies sich als ereignisreich, als sich bei der Überwachung der Leckstelle unerwartet eine Kühlmittelblase löste. Glücklicherweise kam das freigesetzte Kühlmittel nicht mit den Anzügen der Kosmonauten in Berührung.

Um die Sauberkeit der Raumstation sicherzustellen, untersuchten Kononenko und Chub ihre Orlan-Raumanzüge und Werkzeuge sorgfältig auf Kühlmittelspuren, bevor sie die Station wieder betraten. Außerdem wischten sie ihre Ausrüstung nach der erneuten Druckbeaufschlagung ab, um die Einbringung von Verunreinigungen zu minimieren. Die verbleibenden Schadstoffspuren werden innerhalb der Raumstation durch zusätzliche Filtermethoden schnell beseitigt.

Dieser historische Weltraumspaziergang war die 268. Mission, die dem Aufbau, der Wartung und der Verbesserung der Internationalen Raumstation gewidmet war. Während Kononenko sechs Weltraumspaziergänge absolviert hat, war dies Chubs Jungfernfahrt in die Weiten des Weltraums.

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hatte zuvor das Leck am Ersatzkühler des Nauka-Moduls identifiziert. Insbesondere funktioniert der Primärkühler des Moduls weiterhin ordnungsgemäß und unterstützt die Kühlprozesse innerhalb des Moduls, ohne dass dies negative Auswirkungen auf die Besatzung oder den Stationsbetrieb hat.

Aus Sicherheitsgründen hat die NASA beschlossen, in diesem Monat zwei geplante Weltraumspaziergänge zu verschieben. Die neuen Termine für den Weltraumspaziergang mit dem NASA-Astronauten Loral O'Hara und dem ESA-Astronauten Andreas Mogensen sowie für den Weltraumspaziergang mit den NASA-Astronauten Loral O'Hara und Jasmin Moghbeli müssen noch bekannt gegeben werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Welche Aufgaben haben die russischen Kosmonauten während ihres Weltraumspaziergangs erfüllt?

A: Die Kosmonauten installierten ein synthetisches Radarkommunikationssystem, setzten einen Nanosatelliten ein und untersuchten den externen Ersatzstrahler des Nauka-Moduls.

F: Hat sich das Sonnensegel des Nanosatelliten vollständig entfaltet?

A: Nein, Kameras haben beobachtet, dass sich das Sonnensegel beim Verlassen der Station nicht vollständig entfaltete.

F: Gab es während des Weltraumspaziergangs ein Problem mit dem Radarsystem?

A: Eines der Panels des Radarsystems konnte nicht vollständig ausgefahren werden, aber die notwendigen Anpassungen werden zu gegebener Zeit vorgenommen.

F: Was ist bei der Inspektion des Reservekühlers passiert?

A: An der Leckstelle wurde unerwartet eine Kühlmittelblase freigesetzt, die jedoch nicht mit den Anzügen der Kosmonauten in Berührung kam.

F: Wie stellten die Kosmonauten nach dem Weltraumspaziergang die Sauberkeit der Raumstation sicher?

A: Bevor die Kosmonauten die Station wieder betraten, überprüften sie ihre Raumanzüge und Werkzeuge auf Kühlmittelspuren und wischten sie bei Bedarf ab. Außerdem wischten sie ihre Ausrüstung ab und unterzogen sich zusätzlichen Filterprozessen, um alle verbleibenden Verunreinigungen zu entfernen.

F: Wie viele Weltraumspaziergänge haben der Kosmonaut Oleg Kononenko und der Kosmonaut Nikolai Chub absolviert?

A: Kononenko hat sechs Weltraumspaziergänge absolviert, während dies Chubs erster Weltraumspaziergang war.