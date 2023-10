Auf der Internationalen Raumstation kommt es zu Kühlmittelleck, keine Gefahr für die Besatzung

By

Russische Beamte haben bestätigt, dass auf der Internationalen Raumstation (ISS) ein Kühlmittelleck aufgetreten ist, haben jedoch versichert, dass keine Gefahr für die Besatzung oder den Außenposten besteht. Das Leck stammte von einem externen Backup-Kühler für Russlands neues Wissenschaftslabor namens Nauka, während das Haupttemperaturkontrollsystem des Labors weiterhin normal funktioniert.

Die NASA hat außerdem bestätigt, dass die siebenköpfige Besatzung an Bord der ISS nicht in Gefahr ist und der Betrieb ohne Unterbrechung läuft. Allerdings untersuchen Ingenieure derzeit die Ursache des Lecks, das auf kürzliche Kühlmittellecks anderer russischer Raumfahrzeuge an der Station zurückzuführen ist. Frühere Lecks wurden eher auf Einschläge winziger Meteoroiden als auf Herstellungsfehler zurückgeführt.

Der Vorfall hatte in der Vergangenheit für einige Besatzungsmitglieder zu längeren Aufenthalten geführt. Während eines Lecks einer Sojus-Besatzungskapsel im Dezember verbrachten der NASA-Astronaut Frank Rubio und seine russischen Kollegen Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin insgesamt 371 Tage im Orbit statt der üblichen sechs Monate. Als Reaktion darauf wurde eine Ersatzkapsel für die Rückreise zur Station geschickt.

Die Internationale Raumstation, ein Symbol der internationalen Zusammenarbeit nach dem Kalten Krieg, ist weiterhin einer der letzten verbliebenen Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Westen. Trotz der Spannungen aufgrund der Militäraktionen Moskaus in der Ukraine haben sich die NASA und ihre Partner dazu verpflichtet, die ISS bis 2030 zu betreiben.

Zu den derzeitigen Bewohnern der ISS gehören die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara, Andreas Mogensen von der Europäischen Weltraumorganisation, die russischen Kosmonauten Konstantin Borisov, Oleg Kononenko und Nikolai Chub sowie der japanische Astronaut Satoshi Furukawa.

Definitionen:

– Kühlmittel: Eine Substanz, die zur Entfernung oder Übertragung von Wärme verwendet wird, um eine Überhitzung in einem System oder Gerät zu verhindern.

– Heizkörper: Ein Gerät zur Übertragung von Wärme von einem Medium auf ein anderes, typischerweise zur Kühlung eines Systems.

– Meteoroiden: Kleine feste Objekte, die aus dem Weltraum in die Erdatmosphäre gelangen.

Quellen: Roscosmos, NASA