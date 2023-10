Russland identifiziert Ursache für Ausfall der Mondsonde Luna-25

By

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat die Ursache für den Ausfall ihrer Mondsonde Luna-25 ermittelt. Die Sonde stürzte während eines Manövers auf den Mond, das eine Landung in der Nähe des Mondsüdpols herbeiführen sollte. Zunächst gaben die Beamten bekannt, dass die Motoren länger als geplant gezündet hätten. Weitere Untersuchungen ergaben jedoch, dass ein Bordsteuergerät aufgrund eines fehlerhaften Beschleunigungsmessers die Motoren nicht abschalten konnte. Die Beschleunigungsmessereinheit war nicht aktiviert, was dazu führte, dass die erforderliche Geschwindigkeit nicht aufgezeichnet und das Antriebssystem nicht wie vorgesehen deaktiviert werden konnte.

Trotz dieses Rückschlags bleibt Roscosmos seinem Monderkundungsprogramm treu. Sie planen, in den kommenden Jahren drei Folgemissionen zu starten: Luna-26, Luna-27 und Luna-28. Laut Roskosmos-Chef Yuri Borisov könnte der Absturz von Luna-25 diese Zeitpläne sogar beschleunigen. Er erklärte, dass man entschlossen sei, das Mondprogramm fortzusetzen und die Möglichkeit prüfe, die Starttermine künftiger Missionen zu verschieben, um schneller Ergebnisse zu erzielen.

Zuvor hatte Luna-25 als erste Mission eine Landung in der Südpolregion des Mondes geplant, in der es vermutlich Ablagerungen von Wassereis gibt. Aufgrund des Scheiterns konnte jedoch die indische Mission Chandrayaan-3 diese Auszeichnung für sich beanspruchen. Chandrayaan-3 landete nur vier Tage nach dem Absturz von Luna-25 erfolgreich in der Nähe des Mondsüdpols und machte Indien damit zum vierten Land, dem eine sanfte Landung auf dem Mond gelang.

Während das Scheitern von Luna-25 einen Rückschlag für Russlands Mondforschung bedeutete, ist Roscosmos weiterhin entschlossen, sein ehrgeiziges Programm voranzutreiben. Sie arbeiten weiterhin daran, die Geheimnisse des Mondes zu verstehen und einen weiteren Beitrag zum Verständnis der Menschheit über unseren himmlischen Nachbarn zu leisten.

Quellen:

Definitionen:

– Roskosmos: Russlands föderale Raumfahrtbehörde

– Luna-25: Der Name der russischen Mondsonde

– Beschleunigungsmesser: Ein Gerät zur Erkennung und Messung von Bewegungen

– Monderkundungsprogramm: Eine Reihe von Missionen zur Erforschung und Untersuchung der Mondoberfläche und ihrer Ressourcen

– Chandrayaan-3: Indiens Mondmission, die erfolgreich in der Nähe des Mondsüdpols landete