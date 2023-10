Russland genehmigt ehrgeizigen Plan zum Bau einer Orbitalstation inmitten ungewisser Zukunft

Der russische Präsident Wladimir Putin hat einem neuen Projekt zum Bau einer Orbitalstation zugestimmt und damit das Engagement des Landes für die Entwicklung seiner Raumfahrtindustrie signalisiert. Der Schritt erfolgt, da Russlands bemanntes Raumfahrtprogramm vor einer ungewissen Zukunft steht und stark von der Internationalen Raumstation (ISS) abhängig ist.

Die Ankündigung wurde von Roskosmos-Chef Juri Borissow gemacht, der die Notwendigkeit betonte, die Kontinuität des russischen Raumfahrtprogramms angesichts des geplanten Rückflugs der ISS zur Erde bis 2030 sicherzustellen. Borissow erkannte die dringende Aufgabe an, die Lücke zwischen der Beendigung der ISS zu schließen und die Fertigstellung der russischen Station mit der Aussage, dass „die ISS nicht mehr da ist und die russische Station noch nicht da ist.“

Der Zeitplan des Projekts ist ehrgeizig und sieht vor, das Wissenschafts- und Energiemodul, die erste Komponente der Orbitalstation, bis Ende 2027 zu starten. Nachfolgende Module sollen zwischen 2028 und 2030 starten. Es besteht die Hoffnung, dass die erste Besatzung dorthin geschickt wird Station sechs Monate nach dem ersten Modulstart.

Obwohl Russlands Raumfahrtprogramm in den letzten Jahren Rückschläge erlitten hat, ist das Land weiterhin entschlossen, seine Weltraumforschungsbemühungen voranzutreiben. Trotz geopolitischer Herausforderungen, einschließlich der Isolation nach der Invasion in der Ukraine, will Russland seine herausragende Stellung in der Weltraumforschung wiedererlangen.

Im Gegensatz zu China, das erfolgreich seine eigene Raumstation ins Leben gerufen und kürzlich eine Besatzung angedockt hat, und den Plänen der NASA, gemeinsam mit Partnern wie der Europäischen Weltraumorganisation über die ISS hinaus zum Mond vorzudringen, musste Russland Rückschläge hinnehmen. Bemerkenswert ist, dass Russlands neuester Mondlander, Luna 25, bei seinem Versuch einer sanften Landung scheiterte und einen Brandfleck auf der Mondoberfläche hinterließ.

Derzeit konzentriert sich Russland auf den ehrgeizigen Bau, die Erprobung und den Start seines ersten Raumstationsmoduls innerhalb von vier Jahren. Mit Blick auf die Zukunft hofft Russland, seinen Ruf im Bereich Weltraumhardware wiederzubeleben und gleichzeitig seinen Platz in der Erforschung des Kosmos zu sichern.

-

Häufig gestellte Fragen (FAQ)