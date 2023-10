Forscher der University of Sydney zu Fellows der Royal Society of NSW ernannt

By

Drei Forscher der University of Sydney wurden mit der Ernennung zu Fellows der Royal Society of NSW geehrt. Professor Ben Colagiuri, Professor Ainsley Newson und Professor Elaine Sadler wurden alle für ihre Beiträge auf ihrem jeweiligen Fachgebiet ausgezeichnet.

Professor Ben Colagiuri, Leiter der Fakultät für Psychologie, wurde für seine bedeutende Forschung zu Placebo- und Nocebo-Effekten ausgezeichnet. Seine Arbeit auf dem Gebiet der Psychologie hat bemerkenswerte Auswirkungen gehabt und zu einem besseren Verständnis dieser Phänomene geführt.

Professorin Ainsley Newson, Professorin für Bioethik am Sydney Health Ethics, ist für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Bioethik, insbesondere in den Bereichen Genomik und Reproduktion, international anerkannt. Ihr Fachwissen und ihre Beiträge haben sie zu einer herausragenden Persönlichkeit in der wissenschaftlichen Gemeinschaft gemacht.

Professor Elaine Sadler AO, Astrophysikerin am Sydney Institute for Astronomy, wurde für ihren herausragenden internationalen Ruf auf dem Gebiet der Galaxienentwicklung und Astrophysik geehrt. Diese Anerkennung ergänzt ihren Status als Fellow der Australian Academy of Science.

Die stellvertretende Vizekanzlerin (Forschung) Professorin Emma Johnston gratulierte allen drei Forschern zu ihrer wohlverdienten Auszeichnung. Sie lobt ihr Engagement für Spitzenleistungen in der Forschung und würdigt den Stolz, den die Universitätsgemeinschaft auf sie hegt.

Die 1821 gegründete Royal Society of NSW ist eine der ältesten wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen Australiens. Es dient als Plattform zur Förderung wissenschaftlicher Erkenntnisse, zur Förderung des intellektuellen Austauschs und zur Anerkennung herausragender Beiträge auf verschiedenen Gebieten.

Diese Ernennung zu Fellows der Royal Society of NSW unterstreicht nicht nur die Leistungen der Professoren Colagiuri, Newson und Sadler, sondern bringt der University of Sydney auch Anerkennung als führende Institution für wissenschaftliche Forschung und Entdeckung.

