Erstaunliches Bild zeigt leuchtend roten Nebel am Nachthimmel

Die Europäische Südsternwarte (ESO) hat ein atemberaubendes Foto eines leuchtend roten Nebels namens IC1284 enthüllt. Diese ausgedehnte Staub- und Gaswolke, die als Emissionsnebel klassifiziert wird, strahlt ihr eigenes Licht aus und ist das Ergebnis aktiver Sternentstehung.

Die leuchtend rote Farbe von IC1284 ist darauf zurückzuführen, dass Elektronen in Wasserstoffatomen durch die Strahlung junger Sterne angeregt werden. Dadurch setzen diese Elektronen Energie frei und emittieren rotes Licht einer bestimmten Wellenlänge. Astronomen konnten dieses Bild mit der OmegaCAM der ESO aufnehmen, einer Weitfeldkamera am Very Large Telescope (VLT) Survey Telescope (VST) am Paranal-Observatorium in Chile.

Nebel wie IC1284 bestehen aus riesigen Staub- und Gaswolken, die den notwendigen Treibstoff für die Entstehung neuer Sterne liefern. Auf dem Foto wird das rote Leuchten von IC1284 durch die Anwesenheit blendender Sterne um ihn herum verstärkt.

IC1284 wird von zwei Reflexionsnebeln begleitet, die als NGC6589 und NGC6590 bekannt sind und sich in der unteren rechten Ecke des Bildes befinden. Im Gegensatz zu Emissionsnebeln bestehen Reflexionsnebel aus interstellarem Staub, der das von nahen Sternen emittierte Licht reflektiert. Dadurch erscheinen diese Nebel blau.

Der Staub in einem Reflexionsnebel streut kürzere, blauere Wellenlängen des Lichts von nahegelegenen Sternen und erzeugt so ein faszinierendes und ätherisches Leuchten. Dieses Phänomen ist derselbe Grund dafür, dass unser eigener Himmel blau erscheint.

Dieses neu veröffentlichte Bild ist Teil einer größeren Initiative namens VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), die von der ESO organisiert wird. Mit der VPHAS+-Durchmusterung wollen Astronomen ein tieferes Verständnis des Lebenszyklus von Sternen erlangen, indem sie Nebel und Sterne im sichtbaren Licht untersuchen.

Abschließend zeigt das neueste Foto der ESO die faszinierende Schönheit von IC1284, einem roten Emissionsnebel, der durch seine leuchtende Präsenz inmitten der Weiten des Weltraums besticht.

Definitionen:

– Emissionsnebel: Eine helle und diffuse Wolke aus ionisiertem Gas, die ihr eigenes Licht aussendet.

– Reflexionsnebel: Eine Wolke aus interstellarem Staub, die das von nahen Sternen emittierte Licht reflektiert.

– VLT: Very Large Telescope, ein leistungsstarkes Teleskop der Europäischen Südsternwarte.

