Neue Studienergebnisse zeigen, dass Hähne die Fähigkeit zur Selbsterkennung zeigen

Eine kürzlich von einem Team aus Neurowissenschaftlern und Psychologen der Universität Bonn und der Universität Bochum in Deutschland durchgeführte Studie hat potenzielle Beweise dafür geliefert, dass Hähne über Selbsterkennungsfähigkeiten verfügen. Die Forscher entwickelten neue Experimente mit Spiegeln, um festzustellen, ob Hähne ihr eigenes Bild von dem eines anderen Hahns unterscheiden können.

Bisherige Forschungen haben nur eine ausgewählte Anzahl von Tierarten identifiziert, die zur Selbsterkennung fähig sind, etwa Elstern, einige Affen, Elefanten und Delfine. Bei diesen Studien wird typischerweise die Reaktion eines Tieres auf eine Markierung auf seinem Gesicht oder Körper beobachtet, wenn es sein Spiegelbild im Spiegel sieht. Da viele Tiere jedoch keine für solche Tests geeigneten Gliedmaßen oder Gliedmaßen besitzen, mussten die Forscher alternative Methoden entwickeln.

Hähne wurden aufgrund ihrer Verhaltenstendenzen als Gegenstand dieser Studie ausgewählt. Es wurde beobachtet, dass Hähne oft krähen, wenn sie Raubtieren gegenüberstehen, während sie in ungestörten Umgebungen ruhig bleiben. Das Forschungsteam nutzte diese Eigenschaft, um seine Selbsterkennungsexperimente durchzuführen.

Während der Experimente wurde ein einzelner Hahn in einem geschlossenen Bereich platziert, der durch ein Drahtgeflecht getrennt war. Auf der anderen Seite des Netzes wurde in einigen Versuchen ein weiterer Hahn platziert, während in anderen der Raum leer blieb. Zusätzlich wurde bei einigen Versuchen ein Spiegel am Netz angebracht, der die Sicht auf den dahinter liegenden Hahn versperrte. Um eine potenzielle Bedrohung darzustellen, projizierten die Forscher in einigen Versuchen die Silhouette eines Falken an die Decke.

Das Forschungsteam analysierte das Verhalten und die Lautäußerungen der Hähne und stellte fest, dass die Anwesenheit eines anderen Hahns auf der gegenüberliegenden Seite des Netzes die Wahrscheinlichkeit des Krähens deutlich erhöhte. Interessanterweise trat diese Reaktion unabhängig davon auf, ob der Hahn sein eigenes Spiegelbild sehen konnte oder nicht. Dieser Befund impliziert, dass Hähne verstehen, dass das Spiegelbild nicht das eines anderen Hahns ist, was auf eine Form der Selbsterkennung hinweist. Darüber hinaus legt die Studie nahe, dass Hähne sich eher auf visuelle Hinweise als auf akustische oder olfaktorische Signale verlassen, um die Realität ihrer Umgebung zu bestimmen.

Diese Studie trägt zu unserem Verständnis der kognitiven Fähigkeiten von Hähnen bei und erweitert das bekannte Repertoire der Selbstwahrnehmung im Tierreich. Weitere Forschungen in diesem Bereich könnten Aufschluss über die Evolution und Entwicklung der Selbsterkennung bei verschiedenen Arten geben.

