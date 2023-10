Gartentipps, um Ihrem Hausgarten Farbe zu verleihen

Bei der Planung Ihres Hausgartens ist es wichtig, blühende Sträucher, Bodendecker und Kletterpflanzen für künftige Farbtupfer zu berücksichtigen. Dieser Oktober war besonders trocken, daher lohnt es sich, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen dies auf Ihre Pflanzen haben könnte. Bevor die Sommerhitze kommt, sorgen Sie dafür, dass Ihr Garten eine gute Mulchschicht hat und überprüfen Sie, ob Ihre Sprinkleranlage in Ordnung ist. Darüber hinaus kann das Hinzufügen von Bodendeckern das Gesamtbild Ihres Gartens verbessern.

Machen Sie eine Fahrt durch Ihre Stadt und lassen Sie sich von erfolgreichen Gärten in der Umgebung inspirieren. Beispielsweise wurden die Mittelgärten von Rockhampton mit Gazanias scandens verschönert, einer Pflanze, die zum Synonym für die Stadt geworden ist. Gazanias sind in verschiedenen Farben erhältlich und können gemischt oder in einzelnen Farben gepflanzt werden, um eine atemberaubende visuelle Wirkung zu erzielen. Diese Bodendecker eignen sich perfekt für sonnige Standorte und sorgen auch an exponierten Standorten für eine lebendige Blütenpracht.

Gazanias gehören zur Familie der Korbblütler (Compositae Daisy) und sind einfach zu züchten. Sie sind in einer großen Auswahl an brillanten Farben und Bicolors erhältlich. Sie stammen aus Südafrika und sind krautige Stauden, die Büschel bilden oder Ausläufer haben können, die über Felsen wandern. Die Pflanzen produzieren auch leicht Setzlinge und sorgen so für eine kontinuierliche Präsenz in Ihrem Garten.

Zu den weiteren Gärten mit wunderschönen Pflanzen gehört der Col Brown Park, in dem Sie den Tabernaemontana Corymbosa Little Emerald finden. Dieser attraktive kleine Strauch hat das ganze Jahr über glänzendes dunkelgrünes Laub und Büschel weißer, leicht süß duftender Blüten. Es ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für niedrige Hecken, Gartenränder oder die Bepflanzung von Kübeln.

Am Flughafen Rockhampton ist der Eingang mit einer beeindruckenden Allee aus Bismarckpalmen geschmückt. Diese Wasserpalmen mit attraktiven blaugrauen Blättern stammen aus Madagaskar. Auch wenn sie für kleine Gärten nicht geeignet sind, können sie bei ausreichend Platz eine Breite von bis zu drei Metern erreichen. In den Flughafengärten gibt es auch Unterholzbepflanzungen, die einen schönen Kontrast zu den Palmen bilden.

Auch Aloe, die in Zentral-Queensland seit über einem Jahrhundert angebaut wird, ist für Ihren Garten eine Überlegung wert. Mittlerweile sind winterharte und farbenfrohe Hybriden erhältlich, wobei einige Sorten sechs Monate lang ununterbrochen blühen. Besonders ansprechend ist der Aloe Bush Baby Yellow mit seinen zartgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern.

Schließlich ist der Frangipani-Baum, auch bekannt als Plumeria, immer noch in ganz Rockhampton zu finden. Die Plumeria obtusa oder immergrüne Frangipani behält das ganze Jahr über ihr Laub und hat glänzende, dunkelgrüne Blätter. Die reinweißen, stark duftenden Blüten machen ihn unverwechselbar.

Machen Sie an diesem Wochenende eine Fahrt durch Ihre Stadt und Sie werden eine Reihe auffälliger Blütenpflanzen entdecken, die sich perfekt für Ihren eigenen Garten eignen könnten.

