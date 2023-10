Eine neue Mission erforscht die kosmischen Ursprünge von Sternensystemen

In bestimmten Monaten des Jahres werden Sterngucker auf der Nordhalbkugel mit dem Anblick des Sternbildes Schwan konfrontiert, das anmutig über den Nachthimmel wandert. Eines der faszinierendsten Objekte in dieser Konstellation ist der Cygnus Loop, auch Schleiernebel genannt, der sich direkt über dem Flügel des Schwans befindet.

Der Schleiernebel ist der Überrest eines massereichen Sterns, der vor etwa 20,000 Jahren in einer spektakulären Supernova explodierte. Diese Sternexplosion, die die Größe unserer Sonne in den Schatten stellte, zerstreute schwere Elemente, die im Kern des Sterns entstanden waren, in die umgebenden Staub- und Gaswolken. Tatsächlich war die Explosion so heftig, dass man annimmt, dass sie sogar bei Tageslicht auf der Erde sichtbar war, obwohl sie 2,600 Lichtjahre entfernt war.

Diese Supernovae spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Galaxien und Sternensystemen. Durch die Explosion werden schwere Elemente, darunter solche, die für die Planeten- und Sternentstehung notwendig sind, im gesamten Universum verstreut. Im Laufe der Zeit verschmelzen die Überreste dieser Explosionen und führen zur Entstehung neuer Sterne, Planeten und ganzer Sternensysteme.

Um die Geheimnisse der Cygnus-Schleife und ihrer Rolle bei der Entstehung von Sternensystemen zu lüften, wurde die Höhenforschungsraketenmission INFUSE (Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment) von der White Sands Missile Range in New Mexico aus gestartet. Ziel der von Forschern der University of Colorado Boulder geleiteten Mission ist es, zu beobachten, wie die Supernova Energie in die Milchstraße abgibt, indem sie das Licht untersucht, das emittiert wird, wenn die Stoßwelle mit Taschen aus kaltem Gas in der Galaxie kollidiert.

Die INFUSE-Mission nutzt ein Spezialteleskop zur Erkennung von Licht im fernen Ultraviolett, das es Wissenschaftlern ermöglicht, Gastemperaturen im Bereich von 90,000 bis 540,000 °F zu beobachten. Dieses einzigartige Instrument kombiniert die Fähigkeiten von Bildgebung und Spektroskopie und liefert wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung, Temperatur und Bewegung der Lichtquelle.

Die gesammelten Daten werden den Wissenschaftlern nicht nur helfen, die spezifischen Elemente und ihre Temperaturen zu verstehen, sondern auch Aufschluss darüber geben, wie sich diese Elemente mit der Umgebung vermischen. Diese Messungen sind ein wichtiger Schritt zum Verständnis des Prozesses, durch den Material aus Supernovae Teil von Planeten und Lebensformen wie der Erde und Menschen wird.

